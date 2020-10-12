前助理成「台諜」遭陸逮捕　卓榮泰駁斥：不識此人

▲卓榮泰。（資料照／記者黃克翔攝）

記者黃巈禾／台北報導

大陸官媒12日再度報導台諜案，提到民進黨前主席卓榮泰的前助理鄭宇欽去年4月進入大陸時因涉間諜罪被逮捕。對此，卓榮泰親上火線駁斥，從無此助理，過去也不識此人。

卓榮泰在臉書表示，維持兩岸穩定是雙方共同的責任，雙十國慶，總統蔡英文向全世界清楚表達中華民國台灣政府及人民勇敢對抗疫情也堅定維護國家安全的信念，並向中國完整闡述「我們堅守原則，有決心維持兩岸關係的穩定，但這是彼此共同的責任」，普遍認為這是蔡英文平穩、有意義的成功談話。

卓榮泰指出，但近日來持續派出軍機擾台的中共當局似乎「昏了頭、紅了眼」，非但不在這個善意的基礎上改絃更張、放下對立，反倒刻意挑起所謂「數百件台諜事件」，企圖升高台海區域的不安情緒，其動機、手段之低劣，正好自曝其短，中共當局首先以屏東縣枋寮鄉陳鄉長友人為主角，編寫第一案，內容語焉不詳；再者更加碼以所謂「民進黨前任主席卓榮泰助理鄭宇欽」編造第二件台諜案；姑且不論在所有的新聞內容中除了這麼一句「前助理」之外，其中內文毫無任何具體相關的時間、作為，這顯然是為牽扯而牽扯罷了。

卓榮泰嚴正聲明，「卓榮泰主席」從無此助理，卓榮泰過去也不識此人，這則新聞顯然是錯誤報導，希望中共當局，不要「馮京當馬涼」，「扯完縣市還要扯黨中央」，但本人仍然要求中共當局，必須尊重基本人權，切勿侵犯人身自由，羅織罪名，期待中國用其脆弱的法治制度，勿枉勿縱，共同維護兩岸和平與穩定。