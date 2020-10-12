央視再公布最新台諜案！卓榮泰前助理去年被捕　試圖策反陸人員

▲鄭宇欽去年在大陸被捕。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒12日再度報導台諜案，提到民進黨前主席卓榮泰的助理鄭宇欽去年4月進入大陸時因涉間諜罪被逮捕。報導指出，鄭宇欽受台灣國安局、軍情局等單位發展，針對大陸進行情報搜集，試圖在捷克等國策反大陸人員，挑撥大陸與其他國家的外交關係

根據《央視》及《環球時報》報導，1977年出生的高雄人鄭宇欽曾任民進黨前任主席卓榮泰助理，主要從事公開情報研究，自2004年起長期在捷克活動，案發前為捷克查理大學教授，2015年，鄭宇欽在捷克發起成立「中歐政治經濟研究所」並自封所長，在台灣就讀研究所期間，曾經專門撰寫了研究大陸國家安全機關組織和架構的論文，也因此引起台灣情治機關的關注。

報導提到，鄭宇欽2004年認識了台北駐捷克經濟文化代表處的代表李雲鵬，李雲鵬透露自己在國安局任職，希望鄭宇欽利用自己的情報研究能力，為台灣情報部門服務。鄭宇欽也非常興奮，希望通過與國安局的合作，為自己積累政治資本，在李雲鵬指揮下，鄭宇欽開始圍繞大陸搜集相關情報，並將撰寫的資料交給國安局。

▼鄭宇欽受訪時表示，自己的行為對大陸有傷害。（圖／翻攝央視）



福建漳州市國家安全局的幹警在報導中指出，鄭宇欽的台獨意識根深蒂固，仕途野心也非常大，被台灣情報部門發展後，立足海外，瘋狂開展情報搜集，希望用自己的情報績效來證明個人能力，進而在台灣情治領域占據一席之地，實現個人的政治抱負，「他曾跟好友講，有朝一日我回到台灣，要進入國安會，坐前三排的位置！」

報導提到，鄭宇欽被情報部門發展後，事實上成為間諜人員迂迴海外，對大陸開展情報滲透破壞活動的一個重要支點，也更受到台灣情治部門的關注。

報導指出，2008年，鄭宇欽回到台灣，經老師推薦到台灣的「復興廣播電台」做節目，期間一位名叫呂家嘉的女記者上前搭訕，詢問他有沒有興趣幫忙搜集一些時政熱點，鄭宇欽馬上答應，「復興廣播電台屬於軍情單位的外圍組織，我當時認為她的身份就是台灣軍情人員。」

報導提到，呂家嘉又將一個名叫Vicky的同事引薦給鄭宇欽，並告訴他Vicky就是他的承辦人，而真名陶致秦的Vicky也是軍情局的間諜，她建議鄭宇欽透過歐美關係獲得大陸的情報。鄭宇欽於是回到捷克，依靠查理大學成立了一個「中歐政治經濟研究所」，並自封所長，鄭宇欽供述，「所長這個頭銜，對我來講能夠參加更多國際組織的會議，便於搜集情報。」

▼大陸國安局人員指出，鄭宇欽想藉著間諜行動，未來進入國安委（國安會）。（圖／翻攝央視）



報導指出，2017年，鄭宇欽收到了歐洲安全與合作理事會的邀請，在維也納參加一場大型學術會議，他把參會獲取的一些資料發給陶致秦後，陶致秦異常興奮，第二天就帶著她的上司飛到維也納與鄭宇欽見面，並當面給了他一萬美金的獎勵。

鄭宇欽表示，「我們都知道台灣在1971年以後很多會議基本上都不被允許參加，很多台灣的駐外人員、基本上都是打擦邊球，我們也都知道台灣的所謂『外交人員』寫回去的都是抄當地僑報的東西，只是沒有人點破，但他們（台灣情治機關）終於看到了曙光，有人真金白銀地把整個國際組織（會議）所反映的東西反饋給他們。」

福建漳州市國家安全局幹警表示，從那以後，陶致秦要求鄭宇欽要多參加歐盟或北約組織的大型會議，通過這些會議了解歐美在一些重大事項上如國防、科技、政治等領域對大陸的看法，並要求鄭宇欽要在參會過程中多建立自己的人脈，以便於搜集套取情報。

報導指出，鄭宇欽很明白自己正在做的事一旦敗露會是什麽後果，會主動要求使用安全性更高的軟件傳輸情報，「我們通過一個『閱後即焚』的軟件，這樣的話，在追查上可以做到零證據，每次在入境大陸前都會移除與陶致秦聯絡的軟體，離開大陸時再裝上。」

報導提到，在收取間諜經費時，鄭宇欽用化名以多種方式簽收，如回台當面接收或者通過其在捷克開設的公司收取台間諜機關的經費，由於捷克對資金往來查處比較嚴，以公司名義來收錢，能很好掩護其間諜行動。

大陸國安機關指出，鄭宇欽還以中國駐捷克大使館人員、華僑僑領、公務團組等為目標開展滲透，意圖策反人員安插「釘子」，先後向台諜介報了多名大陸人員，2015年「中歐所」成立後，更是打著該所負責人的名義，借助參加會議、接待參訪團等機會，搜集敏感情報、攀拉策反大陸重點人員。

2019年4月，鄭宇欽因涉嫌間諜罪在進入大陸時被國家安全機關逮捕，並在供述時承認，「沒有一個國家能夠允許有人主張分裂國土，我是明白的，我做的這個事情對大陸是有傷害的。」

報導最後指出，鑒於鄭宇欽從事間諜情報活動的事實清楚、性質明確，大陸國安機關以涉嫌間諜罪將案件移送檢察院審查起訴，以追究鄭宇欽的刑事責任，目前該案已經進入法院審理程序。