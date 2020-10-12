　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

央視再公布最新台諜案！卓榮泰前助理去年被捕　試圖策反陸人員

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼央視再公布最新台諜案！卓榮泰前助理去年被捕　試圖策反陸人員。（圖／翻攝央視）

▲鄭宇欽去年在大陸被捕。（圖／翻攝央視）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒12日再度報導台諜案，提到民進黨前主席卓榮泰的助理鄭宇欽去年4月進入大陸時因涉間諜罪被逮捕。報導指出，鄭宇欽受台灣國安局、軍情局等單位發展，針對大陸進行情報搜集，試圖在捷克等國策反大陸人員，挑撥大陸與其他國家的外交關係

根據《央視》及《環球時報》報導，1977年出生的高雄人鄭宇欽曾任民進黨前任主席卓榮泰助理，主要從事公開情報研究，自2004年起長期在捷克活動，案發前為捷克查理大學教授，2015年，鄭宇欽在捷克發起成立「中歐政治經濟研究所」並自封所長，在台灣就讀研究所期間，曾經專門撰寫了研究大陸國家安全機關組織和架構的論文，也因此引起台灣情治機關的關注。

報導提到，鄭宇欽2004年認識了台北駐捷克經濟文化代表處的代表李雲鵬，李雲鵬透露自己在國安局任職，希望鄭宇欽利用自己的情報研究能力，為台灣情報部門服務。鄭宇欽也非常興奮，希望通過與國安局的合作，為自己積累政治資本，在李雲鵬指揮下，鄭宇欽開始圍繞大陸搜集相關情報，並將撰寫的資料交給國安局。

▼鄭宇欽受訪時表示，自己的行為對大陸有傷害。（圖／翻攝央視）

▲▼央視再公布最新台諜案！卓榮泰前助理去年被捕　試圖策反陸人員。（圖／翻攝央視）

福建漳州市國家安全局的幹警在報導中指出，鄭宇欽的台獨意識根深蒂固，仕途野心也非常大，被台灣情報部門發展後，立足海外，瘋狂開展情報搜集，希望用自己的情報績效來證明個人能力，進而在台灣情治領域占據一席之地，實現個人的政治抱負，「他曾跟好友講，有朝一日我回到台灣，要進入國安會，坐前三排的位置！」

報導提到，鄭宇欽被情報部門發展後，事實上成為間諜人員迂迴海外，對大陸開展情報滲透破壞活動的一個重要支點，也更受到台灣情治部門的關注。

報導指出，2008年，鄭宇欽回到台灣，經老師推薦到台灣的「復興廣播電台」做節目，期間一位名叫呂家嘉的女記者上前搭訕，詢問他有沒有興趣幫忙搜集一些時政熱點，鄭宇欽馬上答應，「復興廣播電台屬於軍情單位的外圍組織，我當時認為她的身份就是台灣軍情人員。」

報導提到，呂家嘉又將一個名叫Vicky的同事引薦給鄭宇欽，並告訴他Vicky就是他的承辦人，而真名陶致秦的Vicky也是軍情局的間諜，她建議鄭宇欽透過歐美關係獲得大陸的情報。鄭宇欽於是回到捷克，依靠查理大學成立了一個「中歐政治經濟研究所」，並自封所長，鄭宇欽供述，「所長這個頭銜，對我來講能夠參加更多國際組織的會議，便於搜集情報。」

▼大陸國安局人員指出，鄭宇欽想藉著間諜行動，未來進入國安委（國安會）。（圖／翻攝央視）

▲▼央視再公布最新台諜案！卓榮泰前助理去年被捕　試圖策反陸人員。（圖／翻攝央視）

報導指出，2017年，鄭宇欽收到了歐洲安全與合作理事會的邀請，在維也納參加一場大型學術會議，他把參會獲取的一些資料發給陶致秦後，陶致秦異常興奮，第二天就帶著她的上司飛到維也納與鄭宇欽見面，並當面給了他一萬美金的獎勵。

鄭宇欽表示，「我們都知道台灣在1971年以後很多會議基本上都不被允許參加，很多台灣的駐外人員、基本上都是打擦邊球，我們也都知道台灣的所謂『外交人員』寫回去的都是抄當地僑報的東西，只是沒有人點破，但他們（台灣情治機關）終於看到了曙光，有人真金白銀地把整個國際組織（會議）所反映的東西反饋給他們。」

福建漳州市國家安全局幹警表示，從那以後，陶致秦要求鄭宇欽要多參加歐盟或北約組織的大型會議，通過這些會議了解歐美在一些重大事項上如國防、科技、政治等領域對大陸的看法，並要求鄭宇欽要在參會過程中多建立自己的人脈，以便於搜集套取情報。

報導指出，鄭宇欽很明白自己正在做的事一旦敗露會是什麽後果，會主動要求使用安全性更高的軟件傳輸情報，「我們通過一個『閱後即焚』的軟件，這樣的話，在追查上可以做到零證據，每次在入境大陸前都會移除與陶致秦聯絡的軟體，離開大陸時再裝上。」

報導提到，在收取間諜經費時，鄭宇欽用化名以多種方式簽收，如回台當面接收或者通過其在捷克開設的公司收取台間諜機關的經費，由於捷克對資金往來查處比較嚴，以公司名義來收錢，能很好掩護其間諜行動。

大陸國安機關指出，鄭宇欽還以中國駐捷克大使館人員、華僑僑領、公務團組等為目標開展滲透，意圖策反人員安插「釘子」，先後向台諜介報了多名大陸人員，2015年「中歐所」成立後，更是打著該所負責人的名義，借助參加會議、接待參訪團等機會，搜集敏感情報、攀拉策反大陸重點人員。

2019年4月，鄭宇欽因涉嫌間諜罪在進入大陸時被國家安全機關逮捕，並在供述時承認，「沒有一個國家能夠允許有人主張分裂國土，我是明白的，我做的這個事情對大陸是有傷害的。」

報導最後指出，鑒於鄭宇欽從事間諜情報活動的事實清楚、性質明確，大陸國安機關以涉嫌間諜罪將案件移送檢察院審查起訴，以追究鄭宇欽的刑事責任，目前該案已經進入法院審理程序。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
外送叫牛丼！塑膠蓋一掀驚見「藍色抹布拌飯」　整條塞下層噁炸
央視再公布最新台諜案！卓榮泰前助理去年被捕　試圖策反陸人員
大腸癌和「隔夜菜」有關！73%患者一周吃2次以上　醫揭關鍵
LINE狂收「陌生訊息」超崩潰　2步驟教你全擋掉
重機「狂叭3秒」爆撞骨折！26秒片起底士官長違規　網算公式大
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

央視再公布最新台諜案！卓榮泰前助理去年被捕　試圖策反陸人員

拒公開孟晚舟美加機密郵件！　趙立堅反問：有不可告人的秘密嗎

美官員質疑「吹哨者被打壓」　趙立堅：美方人名都搞錯了！

嬌妻離家出走9個月！夫日日癡等…17萬網助她消失「跑越遠越好」

大陸未成年人刑責年齡調整　特定情形個別下調

睡夢中男老師闖入掀被！　女學生哭喊「沒穿衣服阿」...當後宮喝酒就來

青島「9人染疫」與一收治醫院有關！　全民普篩已採樣超27萬份

3分鐘狂賞26巴掌！　刺青妹笑著動手...被打國中妹嚇呆僵化

「港女命案」兇手陳同佳來台投案　委任律師最新聲明曝光

林鄭月娥延後宣讀《施政報告》　今日率團赴深圳、下月前往北京！

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

宋旻浩新技能GET！P.O「戳那點」K.O他　姜鎬童兩手一掐..殷志源：以為骨頭碎了

《新西遊記8》！殷志源變憤怒鳥：乾脆用替身　童話接龍「傑克與..」宋旻浩秒接「黃豆芽！」

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

央視再公布最新台諜案！卓榮泰前助理去年被捕　試圖策反陸人員

拒公開孟晚舟美加機密郵件！　趙立堅反問：有不可告人的秘密嗎

美官員質疑「吹哨者被打壓」　趙立堅：美方人名都搞錯了！

嬌妻離家出走9個月！夫日日癡等…17萬網助她消失「跑越遠越好」

大陸未成年人刑責年齡調整　特定情形個別下調

睡夢中男老師闖入掀被！　女學生哭喊「沒穿衣服阿」...當後宮喝酒就來

青島「9人染疫」與一收治醫院有關！　全民普篩已採樣超27萬份

3分鐘狂賞26巴掌！　刺青妹笑著動手...被打國中妹嚇呆僵化

「港女命案」兇手陳同佳來台投案　委任律師最新聲明曝光

林鄭月娥延後宣讀《施政報告》　今日率團赴深圳、下月前往北京！

單身好久！臥室「5大地雷風水」　擺設落單、太多鞋嚇跑桃花

蔡英文在捷克論壇演說　強調「合作才能促進民主自由」

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」　店家回應：沒有不衛生

BTS「韓戰言論」惹怒中國網友　戰狼趙立堅低調回應

台南市藍軍怒批防疫津貼至今一毛都拿不到！　警、消要增加基層人力

61歲大媽滑手機「愛上陸劇男神」　暴瘦、離家出走還跟尪分房

越南暴雨奪20命！10萬房屋只剩2樓　災民水中「露頭」苦等救援

醫法社工攜手反毒　跨界聚焦幫施毒者戒癮治療

美國隊長「被分手」！莉莉詹姆斯斬3個月過夜情　熱吻大19歲人夫

被當變態、裝熟魔！初次約妹「5猴急行為」秒出局...第1點警局見

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

大陸熱門新聞

山西財大爆諾羅病毒集體感染

半夜被鈴聲嚇醒！女主播見床底噁男嚇壞

「幫我…幫我…」外送訂單備註求救　警員一到傻眼了！

伴娘提裙狂奔！下秒「抱新郎激吻」新娘垮臉

紀念品沒人買！女店員氣炸：沒錢別玩

4正妹玩密室逃脫！遭男NPC逼脫衣陪酒

國小女26樓墜落！冷靜放手慘死…驚悚畫面曝

花43萬整形　21歲正妹死在手術台

陸製男用貞操鎖月銷1000+！使用者實測被永久上鎖

10歲童獨住出租房　PO求助信：可憐我

李孟居囚服畫面曝　偷拍武警遭關押

15歲資優生刺死霸凌者！死者父放話一定會報復

妻離家出走他日日癡等！17萬網助她消失：快跑

海底撈供「插隊服務」？影片點閱破千萬

更多熱門

相關新聞

陳明通首度回應李孟居案

陳明通首度回應李孟居案

《央視》11日揭露「迅雷－2020」行動成果，提到大陸國安機關近期破獲數百起台諜竊密案，遭關押超過一年的屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居，也身穿囚服在鏡頭前自白。對此，陸委會主委陳明通今（12日）公開回應，呼籲對岸停止政治炒作，破壞兩岸關係。

李孟居案　枋寮鄉長：大陸文攻武嚇技倆

李孟居案　枋寮鄉長：大陸文攻武嚇技倆

陸稱破獲台諜案！國安局：持續關注

陸稱破獲台諜案！國安局：持續關注

陸稱破獲數百起台諜案！陸委會：無稽之談

陸稱破獲數百起台諜案！陸委會：無稽之談

李孟居囚服畫面曝　偷拍武警遭關押

李孟居囚服畫面曝　偷拍武警遭關押

關鍵字：

台諜央視間諜卓榮泰鄭宇欽

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

Grace和好1年後認「對阿翔失望」！痛訴他只想炒飯

快訊／海軍官校新生收假未歸！住家墜12樓亡　母崩潰哭

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

夫妻月收7萬！細數支出「每天都大吵」快離婚　

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

虎斑貓偷渡高鐵「被車長請下車」

偷吃台北人妻12次被抓姦！軍人冒雨3樓跳窗

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

超過8hr就算隔夜菜！硬吃心、腎臟恐壞掉

楊丞琳、李榮浩分開200天！強忍「我會好好的」

撿到手機送派出所！失主1句話惹怒她

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

「南卡」颱風將生成！未來路徑曝

屁孩起步撞10車　聽賠償臉青了

更多

最夯影音

更多
女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過
陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面