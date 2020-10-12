破獲數百起台諜？　羅冠聰點出中共「真實手段」：要拿好處

▲羅冠聰。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸官媒《央視》昨晚報導，大陸國安機關近期破獲數百起台諜竊密案，並播出遭關押超過一年的屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居的自白。對此，前香港眾志主席羅冠聰強調，這很明顯是中共在武力威嚇台灣的另種方式，透過逮捕在中國的台灣人充當「人質」，並嘗試配以強硬的外交手段下拿到好處。

《央視》11日報導，中共國安單位實施「迅雷-2020」行動成果，破獲數百起台灣間諜密案，被關押超過一年的屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居，也身穿囚服在鏡頭前自白稱「被陳亞麟騙去香港」、「他早知道有危險，把我騙過去」。

羅冠聰在臉書發文稱，對反送中期間到訪香港的遊客而言，前往大型示威現場或參與遊行是很正常的事，不管是出於好奇，又或是支持香港市民爭取民主的訴求。

羅冠聰表示，從央視釋出的影片來看，李孟居很可能只是其中一位在香港參與過示威的台灣人，並因支持香港示威而到深圳，希望獲得武警集結的資料片段，好讓香港市民更有效地判斷策略。

針對李孟居因涉嫌「境外刺探，非法提供國家秘密罪」被逮捕一事，羅冠聰酸說，「在街頭錄影就能夠偷取到國家機器？哪國的國家機密是隨街放置的？」他批評，中共明顯因為李孟居聲援、支持或同情香港的反送中運動而被送進監牢，逼坐冤獄。

羅冠聰認為，台灣當局要如何應對這些政治冤案，是相當棘手的難題，除了目前兩岸局勢緊張，中共也近乎無視國際壓力，所以想要透過國際施壓令中共讓步，可謂難事，眼下只能「見步行步」，讓國際輿論壓力發酵，再從各方面監察中共接下來的一舉一動。

▲李孟居著囚服畫面曝光。（圖／翻攝央視）



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