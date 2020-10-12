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卓榮泰「前助理」成台諜被陸拘捕！陸委會：未接獲家屬反映與求助

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記者蔡紹堅／台北報導

大陸官媒12日晚間再度報導台諜案，指曾任民進黨前主席卓榮泰助理的鄭宇欽涉犯間諜罪，於去年4月進入大陸時被捕。對此，陸委會表示，未接獲鄭宇欽家屬的反映與求助，將進行了解，但必須正告中共當局，停止以構陷編造入罪的手法，無端栽贓台灣人民。

▼鄭宇欽去年在陸被捕。（圖／翻攝央視）

▲▼央視再公布最新台諜案！卓榮泰前助理去年被捕　試圖策反陸人員。（圖／翻攝央視）

陸委會12日深夜指出，中共一再惡意政治炒作，假藉國安藉口打壓臺灣交流人士，並誣陷我方從事間諜行為，刻意破壞兩岸關係，陸委會已在昨日嚴正駁斥，「這種企圖干擾臺灣民主法治社會正常運作、恫嚇臺灣人民的不當手法令人不齒。」

陸委會強調，「再次譴責及正告中共當局，停止以構陷編造入罪的手法，無端栽贓台灣人民。」

陸委會重申，中共透過媒體宣傳，以相關案件當事人接受其官媒採訪，在媒體上認錯、悔罪等作法，完全不符合正當法律程序，此種違反司法人權的不當指控，國際社會早已一致譴責，「本會也要再次表達強烈抗議，並呼籲陸方應儘速停止不符正當司法程序之作法。」

陸委會還提到，有關鄭宇欽遭陸方相關單位逮捕之事，陸委會及海基會並未接獲家屬的反映或請求協助，會進行必要了解，並提供家屬可能的協助。

此外，對於鄭宇欽的前助理身分，卓榮泰12日深夜表示，從無請過此名助理，過去也不認識此人。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

 ▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正主持10月8日例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

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