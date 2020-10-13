陸官媒扯鄭宇欽台諜案　外交部揭2錯誤：他旅居捷克推廣一帶一路

記者陶本和／台北報導

針對大陸官媒報導「台諜案」，誣指台籍人士鄭宇欽為台灣間諜，與駐捷克代表李雲鵬牽上線。對此，外交部13日表示，資訊有許多錯誤，鄭宇欽非查理大學教授，外交部也沒有李雲鵬這個人，「鄭宇欽旅居捷克的2005年到2018年期間，經常公開推廣中國『一帶一路』、推動中國和捷克關係」。

▲央視再公布最新台諜案，誣指鄭宇欽是前民進黨主席卓榮泰的前助理。（圖／翻攝央視）



大陸官媒12日再度報導台諜案，提到民進黨前主席卓榮泰的前助理鄭宇欽去年4月進入大陸時因涉間諜罪被逮捕；在報導中更指涉，鄭宇欽與駐捷克代表李雲鵬牽上線。對此，卓榮泰在12日深夜，親上火線駁斥，從無此助理，過去也不識此人。

外交部歐洲司長姜森13日表示，如同陸委會回應，報導基本上就是誣陷栽贓，根據公布的資料，許多具體事實錯誤，與事實都不符，好比這位鄭宇欽非查理大學教授，說是我國駐外代表、情報單位的陳述也是錯誤的，而外交部也沒有李雲鵬這個人。

姜森強調，鄭宇欽旅居捷克的2005年到2018年期間，經常公開推廣中國「一帶一路」、推動中國和捷克關係等，「這些基本上更加證明，中國的指控是『刻意捏造、別有企圖、違反基本人權』，外交部會持續和陸委會聯繫，並提供必要協助。」

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