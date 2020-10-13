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社會 社會焦點 保障人權

直擊／雞拔完毛「泡漂白水」...血池浸泡30mins！員工邊抽菸邊分裝

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圖、文／毅傳媒

曾經有財團高層當眾喝「次氯酸水」證明無毒可飲用，引來各界撻伐，但也別笑得太開心，因為我們每天吃的國產雞肉，絕大部分是泡在含氯的消毒水中長達30分鐘來消毒。《毅傳媒》深入台灣北北高三都的家禽市場，直擊剛拔完毛的雞，一隻隻的被丟進「紅色」的血水池中浸泡，作業環境中還堆放大量的「漂白水」原料桶，我們真的還要繼續吃這種「氯洗雞」嗎？

近年台灣健身風氣夯，對國產雞胸肉的需求創新高，台灣每日雞隻屠宰量約為80萬隻，1年近3億隻，但你知道嗎？台灣自1984年輸入禽肉電宰設備以來，都是採用「水冷式」(immersion type)的降溫設備，大部分業者採用美國的處理習慣，添加在冰水池中的是俗稱「漂白水」的次氯酸鈉（sodium hypochlorite），這樣也導致了台灣人吃了36年的「氯洗雞」，至今仍未改變。

北部一間屠宰場業者表示，由於電宰過程中，泡熱水脫完毛的雞體會升溫，為避免沙門氏菌等壞菌快速繁殖，傳統就是將雞隻屠體快速通過冰水(0-5℃)的水槽中30分鐘左右，讓雞屠體中心溫度冷卻到7℃，但所有的雞屠體都要泡同一個水槽，極容易發生微生物交叉感染，便添加俗稱漂白水的「次氯酸鈉」添加至水中消毒殺菌，這種生產方式所出場的雞隻屠體又稱為「水冷雞」。

為了瞭解台灣雞隻屠宰過程，《毅傳媒》記者在9月中分別前往台北市家禽批發市場、 新北家禽屠宰市場 及高雄市鳳山家禽批發市場 ，果然發現雞屠體泡在水池中降溫的情況，而且在水池旁邊可見用過的「漂白水」空桶， 台北市家禽批發市場二樓的空氣中，有明顯的氯味，記者在高雄鳳山家禽批發市場也直擊到屠宰後的雞，一隻隻被送進染成血紅色的冰水槽中， 畫面令人震驚。

▲▼台雞泡漂白水。（圖／毅傳媒提供）

▲台北市家禽批發市場二樓，有很多屠宰完雞泡在水槽，一旁還放有藍色的漂白水桶。（圖／毅傳媒提供）

「我要買雞」，在運雞車上忙碌的工作人員，聽到 《毅傳媒》 記者的提問便隨手一指，記者依照指示，走上一樓斜台，由各地載運而來的活雞全集中在此。凌晨1點，夜色正濃卻燈火通明，記者走進市場，除了滿地血水漬，還有雞隻的排泄物、羽毛等，空氣中也夾雜著濃烈的異味，環視周遭環境，只有潮溼與髒亂，市場人員則穿著雨鞋，忙碌的在場內奔走。

入口處放著一只小桌子，桌前則有磅秤，記者對著桌前的工作人員講明需要的雞隻種類、重量，就會有人幫忙選雞、抓雞、秤重、收錢。工作人員拎著記者挑中的仿土雞，再到一旁的殺雞作業線，委託廠商「殺雞」，每隻收費30元。只見作業員手腳俐落將雞隻一隻一隻的吊掛上輸送台，整個作業線由一樓到二樓，包括一連串的放血、燙毛、去除內臟等工作，完成後立刻丟進充滿冷水的大水槽中降溫。

記者聽從工作人員指示，到二樓作業區等待剛買的雞處理好，也因為作業分層，記者無法直接看到雞屠體的作業輸送帶，但一進入二樓，就可以聞到和游泳池類似的刺鼻氯味，而且混合著殺雞的血腥味，確實不太好聞，而大水槽旁還擺放著幾個「漂白水桶」，漂白水成分是次氯酸鈉（sodium hypochlorite），化學式為NaClO。工作人員將宰殺完成的雞隻，交到記者手中時，則一再叮矚回家後一定要再拿冷水重新沖洗過。理由是，這樣才能讓雞肉徹底降溫，雞肉冰進冰箱後，才不容易腐壞。

▲▼台雞泡漂白水。（圖／毅傳媒提供）

▲台北市家禽批發市場，泡雞的水槽旁放有漂白水的空桶。（圖／毅傳媒提供）

《毅傳媒》記者隔日來到新北家禽屠宰市場，半夜12點30分，大部分的人都睡意正濃，但新北家禽屠宰市場，充滿了雞隻與電宰機器、汽車進出的夾雜聲浪。和北市分樓層作業不同，新北是平面的工廠空間，分割成雞隻集中區與電宰區，集中區內不時可看見高高堆疊著的雞籠，隨著運雞車的進出，集中區地上也顯得滿地泥濘。

據了解，新北雞隻屠宰場，每天約需宰殺近3萬隻雞。記者就看見工人熟練地，將批發商預定的雞隻，一隻隻的懸吊在掛勾上，隨著作業線流動完成放血、拔毛、挖內臟、泡水、清洗、降溫等宰殺程序。

工人們再將泡在水槽裏雞體，一隻隻的連著冷水，撈進大型塑膠袋裏綁好，等待領取。也有部分攤商，直接將小貨車停靠在工作間後方，將選好的雞屠體直接撈進藍色方型塑膠桶內。或是出了屠宰場， 記者就直擊到有工作人員邊抽菸邊停靠在路旁分裝雞體，直接將雞放進鋪滿冰塊的保麗盒裏，或是丟進另一個小塑膠桶裏，其泡冰水降溫的時間應不足30分鐘，令人擔憂其雞肉的衛生狀況。

▲▼台雞泡漂白水。（圖／毅傳媒提供）

▲有工作人員在新北家禽屠宰市場處理雞肉時，邊抽菸邊分裝。（圖／毅傳媒提供）

同一天，《毅傳媒》另一位記者嘗試在高雄市鳳山家禽批發市場附設屠宰場，購買活雞現宰。屠宰場很大，初估至少50家雞商，鳳山是12點到凌晨1點才會開始屠宰活雞，而攤位老闆也大概那時候陸續到場。

當活雞開始屠宰，所有攤位都在忙著處理活雞、整理殺好的雞屠體等等。記者詢問其中一間雞商的老闆，「想買比較新鮮的雞燉雞湯」，老闆便引記者去挑活雞，一籠籠的活雞疊在大貨車上，老闆挑了半天，抓了2隻黑母雞回到攤位過磅秤，旁邊的會計小姐看了看重量說一共330元。

接著老闆拎著2隻雞放到竹籠裡，然後將雞腳掛上記者寫的名字，再帶記者到電宰場後門，跟清洗與包裝室的女員工說我有2隻雞在前面排隊，等處理好後交每隻雞20元的屠宰費交給女員工。

▲▼台雞泡漂白水。（圖／毅傳媒提供）

▲高雄市鳳山家禽批發市場附設屠宰場，是12點到凌晨1點才會開始屠宰活雞。（圖／毅傳媒提供）

等待過程中，記者拜託其中一位男員工介紹屠宰室，記者發現裡面很乾淨，異味不明顯，才了解雞在上面電宰完後，到這邊除內臟跟清洗，然後會透過輸送帶從小窗子出口，送到後面的清洗室。 一旁有藍色大桶子，內裝很多雞屠宰後的剩餘物，

清洗室中的第一關就是冰水槽，記者發現水槽內已經因含血量濃厚而呈現紅色，雞屠體從輸送帶送過來，掉落至水槽後，由滾動的轉輪將雞屠體在池內翻攪清洗，再送到最末端的包裝台，記者靠近拍攝時，發現濺出的水非常冰，是紅色的冰水。

▲▼台雞泡漂白水。（圖／毅傳媒提供）

▲高雄鳳山家禽市場附設屠宰場中，雞屠體在水槽內翻攪清洗，水已成血紅色。（圖／毅傳媒提供）

在屠宰室旁沒有燈光的走道，隱約看到9個藍色桶子，有些標籤已半脫落，從斑駁的標籤上清楚看出上面寫次氯酸鈉（漂白水），還有註明「不可食用」等警告字樣，但記者詢問一位女員工，「水是一般的水，還是有加東西？」女員工回答是「一般的水」。

看來就連是每日在屠宰廠工作的員工，都未必清楚「氯洗雞」的處理流程，又如何期待業者能「安全」的稀釋漂白水來消毒，更令記者吃驚的是，整個屠宰流程跟屠體的檢驗，地方政府卻無任何單位能管理。高雄市農業局表示，他們只負責批發市場的營運監管，屠宰場的廢棄物管理則歸環保局負責，至於屠宰流程跟屠體檢驗，是直屬行政院農委會下轄的動植物防疫檢疫局管理，地方政府無權限也缺乏專業人才把關。

以高雄市鳳山家禽批發市場附設屠宰場為例，「防檢局」有派駐一位獸醫師，監管整個雞隻屠宰流程跟最後的屠體檢驗。但若屠宰場女員工說的是實情，水冷槽只用一般的水做冷卻而未固定有任何消毒抑菌的處理，那經過這整池血水交叉感染過的雞肉，最後被送到民眾的餐桌上，又如何確保食品安全呢？

▲▼台雞泡漂白水。（圖／毅傳媒提供）

▲高雄鳳山家禽市場附設屠宰場清洗室旁堆放的次氯酸鈉(漂白水)原料桶。（圖／毅傳媒提供）

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