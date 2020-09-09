「我家小雞不見了」屏東男急報案　警調監視器...老鼠幹的！

▲屏東縣新埤鄉賴姓鄉民剛買的小雞被偷，警方一查是老幹的 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新埤鄉賴姓鄉民日前買了12隻小雞要飼養，全部放在一個雞籠內，當晚發現全部不見了，懷疑被人偷走，相當氣憤報案，警方趕到，調閱他家裝設的監視器，發現有一隻老鼠「鬼鬼祟祟」，小雞被壞得跳來跳去，賴心裡有個底，「小雞被老鼠吃掉了」，表示誤會大了，趕忙向警方道謝。

▲▼老鼠在籠子內鬼鬼崇崇。

潮州警分局新埤派出所警員鍾承宴於7日20時09分備勤勤務時段，接獲110報案稱雞隻遭竊，立即趕到現場查看，賴姓鄉民看到警方前來，神色氣憤對警方說才剛剛買的小雞遭竊了，聲稱一定要揪出偷雞賊。

鍾員瞭解案情後，得知賴家地處郊外，可能常常有不速之客進門拜訪，先行安撫他的情緒，知道他家有裝設監視系統後，決定先調閱監視器，從中找到蛛絲馬跡，打開監視器畫面，卻看到一隻老鼠在雞籠附近鬼鬼祟祟，小雞在籠子裡被老鼠嚇到跳來跳去，賴民頓時心裡有了答案，原來小雞是被老鼠吃掉，當場傻住。

賴民表示，因為怕小雞會被悶住，所以才雞籠上方蓋子打開讓小雞們透氣，不料被老鼠看到跑來吃掉；他不好意思地對鍾員一再道謝，並對警方的效率留下深刻的印象。

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