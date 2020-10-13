國產雞爆泡漂白水！ 防檢局：允許屠宰場常規使用含氯消毒劑

▲ 防檢局表示，允許屠宰場常規使用含氯消毒劑 。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

有媒體報導屠宰場雞隻被泡了漂白水，防檢局今（13日）晚發出聲明指出，屠宰場於屠宰作業流程中，難以避免受到畜禽體表及腸道中常在之食媒性微生物（沙門氏桿菌、彎曲菌及李斯特菌）污染，而造成生鮮肉品保鮮期限縮短及影響食肉安全，考量效果後，多數屠宰場會使用含氯消毒劑於冷水槽，作為屠宰作業流程維持低污染程度之重要手段。

防檢局說明，諸如CODEX、WHO及FAO等國際組織及美國、日本、加拿大等國，為有效降低屠宰場屠體微生物之污染，皆允許屠宰場常規使用含氯消毒劑於屠體清洗步驟。

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防檢局表示，我國目前於屠宰場雖尚未明訂含氯消毒劑使用之規範，為有效降低屠宰場微生物污染，保障國人食用安全，防檢局參照美國農業部食品安全檢查署（USDA/FSIS）使用規範，建議我國屠宰場於屠體冷卻作業中使用含20-50ppm之含氯消毒劑浸泡屠體，並注意添加濃度及屠體浸泡時間，並於浸泡過後再次以清水充分沖洗後始得運出屠宰場，而其後續於肉品分切及加工之殘留標準則需符合衛生福利部「食品用洗潔劑衛生標準」之規範。

另外，防檢局提到，已委託財團法人農業科技研究院依衛生福利部食品藥物管理署公告之「食品中總有效氯之檢驗方法」執行含氯消毒劑於家禽屠體之殘留檢測（檢測於浸泡不同時間及不同濃度之含氯消毒劑），其檢測結果之自由有效餘氯、三鹵甲烷及硝基呋喃殘留皆符合於「自來水水質標準」及「飲用水水質標準」所訂容許範圍，民眾可放心食用。

防檢局最後強調，經屠宰衛生檢查合格且在屠宰衛生檢查人員管制下之畜禽產品才有資格印（貼）有「防檢局屠宰衛生合格」標誌。因此籲請消費者一定要選購印（貼）有該標誌之禽肉產品，才是衛生有保障的國產禽肉，以確保自身及家人健康。

