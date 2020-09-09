辭工程師返鄉顧父母　有機檸檬闖出一片天...派雞鴨鵝大隊除蟲

▲屏東縣高樹鄉農友陳章信與妻子張秀娟攜手種有機紅龍果及檸檬，與雞鴨鵝共生。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉農友陳章信7年前辭去工程師工作，與妻子張秀娟攜手種有機紅龍果及檸檬，果園內種滿清香水薄荷及飼養雞鴨鵝幫忙抓蟲，搭建網室，申請有機驗證，走進綠草如茵的果園，飄來一陣清涼薄荷味，讓人工作中忘了疲累。

50歲的陳章信8年前為照顧父母，返鄉接手果園，原本不看好農業，打算先做一陣子再看有無前景考慮是否當農夫，剛好屏東縣政府辦理燕南飛的活動，於是報名上課，從農改場及縣府提供的農業課程及資源，讓他對農業印象改觀，因而產生興趣，加上學員間互相農業技術交流及專業農民教導，讓他務農產生信心。

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從最開始種蜜棗開始，就以草生栽培為主，配合搭網室，蜜棗產期果實碩大甜美，有如青蘋果美味，進一步栽種3.2分的紅龍果，以草生栽培方式種植水薄荷，且採網室栽種，可以避免鄰田汙染風險，減少病蟲害不用套袋，果園裏養雞、鴨、鵝可以幫忙吃蟲，完全不用農藥，申請有機驗證。

去年的檸檬田，也採草生栽培方式管理，雞鴨鵝在果園很悠閒的來回巡視幫忙除蟲，由於牠們的幫忙，很快申請到有機，而這些家禽終老不殺，自然死亡，最後將他們埋葬，也是對牠們的貢獻表示敬意。

陳章信說，去年取得有機驗證轉型期，今年結果率增加不少，主要銷往有機通路，有機檸檬雖不用藥，但表面依然光滑翠綠，富有濃郁香氣、汁多味美，由於安全衛生無虞，通路商指定洽購，成為快樂的農夫。

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