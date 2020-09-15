虎友今年最旺時機！12生肖「農曆8月」運勢曝…屬雞運勢吉凶難辨

文／湯鎮瑋 圖／免費圖庫Unsplash

從每月的職場工作、理財投資、人際桃花等整體運勢詳細預測，是幫助您安排重要事項的參考依據！讓您在良辰吉時謀定而後動，錢鼠年壞運閃開、好運不間斷！

國曆：9/17～10/16 農曆：8月

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鼠：(★★★)工作進展順利，可以在這個月主動出擊，業績上都會有較好的提升。此期間正財偏財都不錯，只不過要提防陌生人的投資建議，謹防上當受騙。 感情運勢平穩順暢，矛盾和誤會都可以在這個月得到緩解。

牛：(★★★★)本月整體運勢在穩健中前進。工作上經過一些挫折之後變得強大成熟，並且逐漸獲得長官更多的信任，工作團隊的氛圍也更加融洽，也因此正財上頗有收穫。在戀愛運勢方面，有伴者戀愛美滿，單身者則暫時未有合適的緣分出現。

虎：(★★★★★)運勢進入了今年最為暢旺的時機，工作上得心應手，盡展所長，多勞多得，不可坐失良機。財運方面見好，可以考慮投資或增加投入，但切勿貪得無厭。 情感方面要耐心對待，並嘗試理解對方的想法和舉動。

兔：(★)整體運勢不彰，於處理任何工作環節都要仔細小心，須多思考，要團結合作而是不用蠻力。理財投資千萬冷靜以對，衝動的決定將導致失敗，凡事規劃在先。愛情好運緣分淺。與其花時間抱怨，不如以行動改變現狀。

龍：(★★★★★)運勢順行而上，多用心經營與工作有關的人脈，勤懇實作，就能穩中求勝！財運大有起色，資金可自由調配，尚屬生活品質得到提高的月分。在感情上信心不足，從打理好自己開始吧！尤其是內在的充實更是重要。

蛇：(★★★★★)福星高照的月分，一切均有不錯發展。事業運暢旺，但仍要密切注意周遭之事，以免為小人算計而不知。理財投資不可失心瘋，保持理性原則，才有最大收益。人氣桃花雖然旺盛，須謹記切勿三心兩意，以免得不償失。

馬：(★★★)運勢持平的一個月，但可別因此就掉以輕心了。職場應對進退要圓融，多注意細節，多說讚美的好話。而理財不貪急，細水長流型的投資項目，才有源源不絕的進帳。感情方面有雲開見日之勢，女性友人會助你一臂之力。

羊：(★★)本月無論在各方面，都要更努力，尤其在職場上勿存僥倖心態，得過且過或是耍小聰明，反使缺點盡現。面對財務逆境必須尋求專業協助，可別意氣用事而傷了荷包。情海生波，只要釋放善意就能獲得回應。

猴：(★★★)整體運勢尚可，不過工作運程走向理想，有許多合作機會浮上檯面，多加觀察等待良機。由朋友介紹而結識較多的客戶，有助拓寬財路，但必須保持警惕，慎防突然而來的無妄之災。惟感情出現暗湧，必須小心維繫。

雞：(★★)本月運勢吉凶難辨，工作上忙得頭昏腦脹，對理財也很用心，可是常常勞而無功，甚至為他人作嫁，難免讓人氣餒與煩躁；應持續耐心做事，不輕言放棄，把眼光放在長遠的未來。信任是愛情的基礎，重視溝通可免猜疑。

狗：(★★★)各方面要居安思危的一個月。職場行事要俐落不拖拉，以免留下漏洞和隱患。而本月投資運與手氣皆不優，若以往有些投資，應見好就收而不宜加碼。面對感情搖擺不定，既然想談戀愛，就要認真，別只是到處亂撩引起紛爭。

豬：(★★)屬豬的朋友人緣好，不過本月可能仗著交友廣闊而失態了！職場上多為大局著想，能免不經意之間得罪人而落人話柄了。投資理財上也勿道聽塗說，參考市場調研比較實在。感情運差，人際上呼朋引伴，也別忘了經營感情。