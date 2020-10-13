陳水扁喊「不會逃亡」　控法官蔡守訓要一押再押

▲前總統陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

前總統陳水扁因貪污罪發監執行，2008年遭特偵組以逃亡之虞為羈押，自2015年核准出獄保外就醫至今。對此，陳水扁13日發文表示，只有蔣介石才會逃亡，「阿扁不會」，更忿忿不平的說，若法官蔡守訓看到他的出遊照，一定會認定有逃亡可能，一押再押。

陳水扁表示，曾在自己的著作中代序，「只有蔣介石才會逃亡，我不會」；他說，1949年10月1日中華人民共和國正式成立，繼任總統李宗仁飛往香港，隨後流亡美國，而辭職下野的蔣介石則在同年12月亡命台北，「這才是總統級潛逃流亡之例」。

陳水扁說，2008年11月11日第一次被特偵組檢察官聲請羈押，並未以被告逃亡或有事實足認為有逃亡之虞為羈押理由，反而是中突患法官，從二次無保釋放的法官周占春換成蔡守訓後，才一再說阿扁逃亡或有事實足認為有逃亡之虞的羈押理由。

陳水扁指出被法官判定逃亡的理由，「做過總統的人都會逃王，因為有影響力」、「人關在看守所，還有人去探監，而且不乏有頭有臉的社會知名人士前往會面，就會逃亡」、「在獄中出書、外國媒體專訪、經轉述對外發言，透過他人在外開記者會、或絕食期間還發表激烈聲明等等，不是再展現影響力，就是在袁引外力干擾訴訟。人關起來，自由受到限制都是這樣，一旦釋放，『誠難想像』人不會逃亡」。

陳水扁也說，如果蔡守訓還在承辦扁案，看到照片一定會說，「阿扁想划船偷渡逃亡，更要一押再押」。

▼陳水扁說，自己不會逃亡。（圖／翻攝陳水扁臉書）

