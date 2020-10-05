介壽路差點改名「瑪麗蓮夢路」 陳水扁曝當年決策過程

▲前總統陳水扁透露凱達格蘭大道當初改名的決策過程。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

總統府前的凱達格蘭大道，名字前身為「介壽路」，前總統陳水扁5日曝光當初改名的決策過程，他表示，自己在台北市長任內發起全國為介壽路重新命名運動，那時候包括「短路」、「瑪麗蓮夢路」，都有人提出，文史學者最後選出7個名字報給他圈選。

介壽路是台灣常見路名，路名是當年為幫已故總統蔣介石祝壽而命名，現行全國約莫有26條道路介壽路。其中台北市早期也有介壽路，也就是在中華民國總統府前的凱達格蘭大道。

陳水扁5日在臉書透露介壽路改名過程，他表示，自己的主治醫師陳勝教授所撰《番仔澳的故事看台灣是民族的大融爐》，特別提及凱達格蘭族為台灣平埔族原住民，是巴賽族•雷朗族、龜崙族三群人的總稱。分布於淡水、台北、基隆一帶，以台北盆地為主體。陳水扁當時要他寫簡短的「凱達格蘭大道」決策故事。

陳水扁表示，凱道在清朝時代叫台北府城東門街，日治時期道路不命名而沒有路名。1946年10月25日為慶祝蔣介石60大壽，除將台灣總督府籌修為「介壽館」外，館前道路亦更名為為「介壽路」。

他說，上任台北市長後，發起全國為介壽路重新命名運動，有6000多人參加命名，命出7000多個名字，包括短路、瑪麗蓮夢路都有人提出，文史學者最終篩選出7個名字，最後再將2個名字「凱達格蘭大道」和「艋舺大道」報給他圈選。

「為了表示對台灣原住民族歷史文化的包容與尊重，沒有凱達格蘭人就沒有今天的台北人。」陳水扁正式在1996年3月21日將介壽路改名為「凱達格蘭大道」，簡稱「凱道」。陳水扁說，改名後同時開放凱達格蘭大道及重慶南路一段不再禁行機車及腳踏車，凱道終於成為台灣最重要的民主廣場，見證半世紀以來的民主進展。

▲文化總會曾在凱道舉辦立999顆30台斤大西瓜活動。（資料照／文化總會）



