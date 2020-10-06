陳水扁沒講介壽路改名的秘密　陳學聖：只有兩公家建築好喬

▲前總統陳水扁。（圖／翻攝自臉書YonGe Chen）

記者蕭羽耘／台北報導

前總統陳水扁曝光台北介壽路改名的背景，桃園市議員陳學聖6日加碼爆料秘辛，他表示，當時正好是台北市議員，知道阿扁會這樣做，主要是為了立威「去蔣化」。不過，因為改路名程序繁雜，而北市介壽路成功，是因為上面只有兩棟建築物都是公家的。

陳水扁5日曝光當初改名的決策過程，他表示，自己在台北市長任內發起全國為介壽路重新命名運動，那時候包括「短路」、「瑪麗蓮夢路」，都有人提出，文史學者最後選出7個名字報給他圈選。

對此，陳學聖6日在臉書寫下「阿扁只改凱道沒有說的秘密」一文，他說，陳水扁是第一個選上台北直轄市長的反對黨政治人物，所以他的一舉一動，自然動見觀瞻，也當然充滿高度政治性，風波也是接續不斷。

陳學聖透露，介壽路改名運動是雷聲大、雨點小，整個台北市就只改了這一條路名，其他諸如中正路、介壽國中、中正國中等全都沒動。這無關政治立場，純粹是因為嚴重影響了市民日常生活，反對聲浪實在太大，特別是改路名牽扯房屋、土地變更等，所以最後都沒改成。

至於為何只有介壽路改名成功？陳學聖分析，因為上面只有兩棟建築物，而且都是公家的，一個是台北賓館，一個是外交部，沒有任何私人建物，所以中央就賣面子給陳水扁，一棟改成凱達格蘭大道1號，一棟則是2號。陳學聖說，既然他起了介壽路改名的秘辛，自己就幫忙加上註腳，這樣真相才會比較完整。