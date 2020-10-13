就是不讓蘇貞昌上台！　國民黨團抗議美豬二度佔領議場杯葛

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌原訂13日上午赴立法院施政報告並總質詢，國民黨團一早開完黨團大會後，再度佔領發言台杯葛，截至上午9點30分，藍委仍持續佔據發言台、官員席，稍早也搬出道具「粉紅豬」，周圍放置「選舉騙神明，萊豬騙人民」、「寡廉鮮恥、陳吉仲下台」等抗議標語，黨主席江啟臣、黨團總召林為洲等幹部則在現場商討戰術。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，國民黨團霸佔發言台、官員席。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院會曾於9月22日邀請蘇貞昌進行施政報告，當時總召林為洲率黨籍立委霸佔發言台，要求總統蔡英文赴立院報告有關美豬牛政策，並為開放美豬進口一事，要蔡英文與蘇貞昌向全民道歉，導致立法院議事空轉一整天。

今天立法院院會再次安排行政院施政報告，質詢委員依序為國民黨團總召林為洲、民進黨立委高嘉瑜、時代力量立委邱顯智、民眾黨立委邱臣遠及國民黨立委鄭麗文，不過由於國民黨團杯葛，蘇貞昌遲遲無法上台，議事持續空轉。

針對國民黨團杯葛施政報告，蘇貞昌會前受訪時表示，他是應立法院去函邀請到立法院施政報告，也是要向立法院報告，向國人報告行政院做了什麼，未來要做什麼，「不讓我報告是出爾反爾，也阻斷國人知的權利」。

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