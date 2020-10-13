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國民黨再次杯葛癱瘓議事　蘇貞昌：阻斷國人知的權利

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記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌13日赴立法院提出施政報告並備質詢，而國民黨團則發出動員令，決定杯葛不讓他上台。對此，蘇貞昌稍早表示，他是應立法院邀請來報告，不讓他報告是出爾反爾，也阻斷國人知的權利。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 國民黨團霸佔發言台 官員席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，國民黨團霸佔發言台與官員席。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院院會曾在9月下旬，邀請蘇貞昌進行施政報告，但因國民黨團不滿他未對政府放寬含萊克多巴胺美豬進口道歉，發起占據官員席、備詢台及發言台，杯葛當天議事進行，導致立法院空轉一天。

蘇貞昌13日再次應邀到立法院做施政報告並備質詢，不過國民黨團再次發出動員令，召集黨籍立委穿著藍色上衣杯葛議事，不讓蘇貞昌上台報告。

對此，蘇貞昌稍早受訪時表示，他是應立法院去函邀請到立法院施政報告，也是要向立法院報告，向國人報告行政院做了什麼，未來要做什麼，「不讓我報告是出爾反爾，也阻斷國人知的權利」。

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