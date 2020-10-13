想選2024總統？　蘇貞昌45字回應：護國保民真的很忙

記者陶本和／台北報導

民進黨市議員王世堅近日稱行政院長蘇貞昌講了很多逾越本身職務的話，認為有更上層樓的意味。對此，蘇貞昌13日受訪時表示，在總統蔡英文領導下，行政團隊上下一起努力，真的非常忙，沒有注意到誰講什麼。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢前，接受媒體訪問。（圖／記者屠惠剛攝）



王世堅日前接受廣播媒體訪問時表示，蘇貞昌有自信心、自認能力強，可能認為只有當到國家領袖才能完成政治上的理想。他認為，蘇貞昌講了很多逾越本身職務的話，閣揆是宰相，宰相有「相權」，但「相權」應由總統「君授」，而總統由人民選出，院長應該要聽總統、人民的。

對此，蘇貞昌稍早赴立法院施政報告並備詢前，接受媒體訪問時表示，在蔡英文領導下，行政院團隊上下一起努力、護國保民，真的非常忙，沒有注意到誰講什麼但謝謝各方關心指教。

▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，國民黨團霸佔發言台與官員席。（圖／記者屠惠剛攝）



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