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社會 社會焦點 保障人權

評李佳芬「愛錢又愛權」　名嘴挨告誹謗結果出爐

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▲▼2020夢時代選前之夜,韓國瑜,李佳芬。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲李佳芬（右）不滿自己和丈夫韓國瑜名譽受損，控告名嘴鄭佩芬涉嫌誹謗，結果不起訴。（資料照／ETtoday攝影中心攝）

記者劉昌松／台北報導

國民黨去年推薦韓國瑜參選總統期間，陸續被爆出農舍違建、夫人干政等爭議。當時名嘴鄭佩芬在電視談話性節目多次參與相關話題，還說韓妻李佳芬「愛錢又愛權」，被李佳芬控告涉嫌加重誹謗。台北地檢署認為，選民在選舉時關注候選人和夫人的品格，鄭女在相關報導公開後表達個人意見，主觀上並無誹謗犯意，12日處分不起訴。

前國民黨員鄭佩芬從事媒體工作多年，已在2019年10月間，因「長年以黨內高層人士自居，卻持續汙衊國民黨，近日更以不實的『換連3.0』言論詆毀黨及多位黨內同志」，被國民黨考紀會建請開除黨籍，獲中常會通過。

不過，李佳芬不滿鄭在國民黨提名總統候選人期間，未經查證就常上電視發表談話，涉嫌誹謗她和丈夫名譽的刑事責任。據了解，李控告內容，包括鄭在農舍事件中，提到有金主金援韓國瑜；另外在夫人干政議題時，說李「愛錢又愛權」。

▲名嘴媒體人鄭佩芬。（資料照／東森新聞）

▲資深媒體人鄭佩芬時常上談話性節目對時事發表評論。（資料照／東森新聞）

鄭佩芬辯稱，當時媒體報導李佳芬把引發爭議的農舍賣掉了，所以覺得是有金主以買農舍的方式贊助韓選總統，說李佳芬「愛錢」，是因為有人要韓國瑜拿500萬元繳參選保證金，但李佳芬不肯，至於「愛權」則是因李的閨蜜高美蘭和兒子都在韓市府任職。

檢察官調查，韓國瑜和李佳芬當時是總統候選人和夫人，選民都會關心他們的品格問題，鄭佩芬提到的相關議題都是可受公評事項，且這些議題都已有媒體做過相關報導，鄭並未捏造事實，只是發表個人看法，沒有誹謗故意，因此處分不起訴。

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