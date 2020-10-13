陸官媒誣指卓榮泰前助理是台諜　蘇貞昌：製造恐怖不像大國行為

記者陶本和／台北報導

針對大陸官媒報導誣指，民進黨前主席卓榮泰的前助理鄭宇欽是台灣間諜一事。行政院長蘇貞昌13日受訪表示，對岸是極權國家，老是用莫須有的人，莫須有的事來污衊，同時製造恐怖，不像個大國的行為。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



大陸官媒12日再度報導台諜案，提到民進黨前主席卓榮泰的前助理鄭宇欽去年4月進入大陸時因涉間諜罪被逮捕。對此，卓榮泰在12日深夜，親上火線駁斥，從無此助理，過去也不識此人。

對此，蘇貞昌稍早受訪時表示，對岸老是用莫須有的人，莫須有的事來污衊，同時製造恐怖，不像個大國的行為。

他強調，台灣已經不做這樣的事情，也不必做這樣的事，大陸是極權國家，老是做滲透搞破壞，所以自己這麼做，就以為別人也這樣做，不知道台灣已經自由民主開放很久了，不用這樣疑神疑鬼。

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