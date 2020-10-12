康軒逼懷孕女員工離職！8年前黑歷史遭起底　法院判賠40萬

▲康軒文教事業。（圖／記者林育綾攝）

文／中央社



康軒「吹哨者」風波遭爆8年前違反性平法案，曾施壓懷孕36週陳姓女編輯離職，經陳女提告，法院認定康軒違反性別工作平等法判陳女勝訴可復職，還獲賠新台幣40萬餘元。

康軒文教集團疑藉「吹哨者」事件施壓女員工離職，其實康軒8年前就曾逼懷孕36週的陳姓女編輯離職，經陳女打官司，台灣高等法院最後認定康軒違反「性別工作平等法」，判陳女勝訴可復職，還獲賠新台幣40萬4777元包含薪水、育嬰津貼、慰撫金等，全案確定。

新北市府勞工局今天表示，這名陳姓勞工在判決後，曾針對復職向勞工局申請調解，後來自行撤案，經了解已回去上班。

至於為何法院判決可以復職卻又衍生爭議，勞工局說，主要是法院判決到真正可以復職，有時間落差，加上資方當時未告知這名勞工何時復職、工作內容等，勞工才來申請勞工局介入處理，「推測可能雙方就這部分有自主達成協議，勞工就撤案了」。

根據判決，陳女在民國99年5月19日入職康軒擔任文字編輯，自述一直認真工作，即便到了預產期前一個月，醫生建議臥床休息，她仍考慮到新人尚未到職恐影響進度，強忍身體不適繼續上班。

豈料新人報到後，公司竟以未達標準等理由等理由，要求陳女自動離職，讓她一夜輾轉難眠，隔天更因巨大壓力出現早產現象。

康軒在法庭上抗辯，指陳女考核成績不佳，工作有重大疏誤等，且過去其他女同事請產假都准假，怎麼可能刁難陳女。

不過，法院審理認為，康軒在陳女懷孕後期以她表現不好要求離職，還不讓她請產假，確實已屬歧視懷孕員工，也違反「性別工作平等法」，且離職書聲明陳女休完2個月產假後再辦離職手續，但陳女一直未辦離職手續。

法官判定，雙方僱傭關係仍存在，不僅陳女可復職復薪，康軒還要賠償未支付薪資、無法請領的育嬰補貼、慰撫金等共40萬餘元，全案就此確定。