快訊／康軒向吹哨者致歉　女員工赴新北勞工局協調結果出爐

▲康軒與離職女員工在新北勞工局調解。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊蕓／新北報導

針對康軒文教集團疑以霸凌方式逼吹哨者離職，女員工已提出申訴，將追討66萬元資遣費及非自願離職書。新北市勞工局12日下午召開勞資爭議調解會，經將近2個小時閉門會議，新北勞工局出面說明，今天調解過程雙方都「有誠意」，康軒將在官網發布聲明，並給予該名員工非自願離職證明書，至於資遣費、業績獎金的協商結果，「基本上符合法律規定」。

新北市勞工局副局長吳仁煜說明，在勞方主張的資遣費、業績獎金等，雙方都很有誠意，在調解委員調解下，勞資雙方達成和解。康軒會針對此事在官網刊登七天道歉啟事，至於資遣費、業績獎金部分則有簽訂保密協定，吳仁煜表示，康軒會在官網發布相關聲明，並給予非自願離職證明書，「基本上都符合法律規定」。

康軒文教集團董事長李萬吉日前遭員工爆料，返國居家檢疫期間違反規定外出，遭新北市開罰1百萬元，吹哨者傳出疑似遭公司施壓離職。勞方已於9月25日寄出存證信函與雇主終止勞動契約，並請求該公司給付業績獎金、66萬元資遣費及開立非自願離職證明書。

▲康軒與離職女員工在新北勞工局調解。（圖／記者黃國霖攝）

新北市政府勞工局6日前往康軒總公司進行勞動檢查。勞檢結果發現，爭議的業績獎金7.4萬元遲未發放、涉及工資未全額給付部分，資方表示已於9月底匯出5.9萬元，尚有1.5萬元保留款，將留待後續的調解會協商處理，吹哨者的資遣費則雙方說法差異大，12日下午召開調解會議釐清爭議。

吹哨者被迫離職風波持續延燒，全國教師工會總聯合會日前要求應向社會大眾道歉，但康軒僅以「會妥善處理」帶過，全教總11日痛批，這是完全沒誠意的說法，因此發起初步抵制，要求康軒集團於10月13日前，董事長李萬吉應親自出面，就違反防疫規定等一連串問題向社會大眾道歉並提出補救措施，否則14日將發動全民全面抵制康軒。