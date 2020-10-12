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康軒回應全教總！「學生有錯應找雙方來說」盼正面溝通

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▲▼康軒與離職女員工在新北勞工局調解，康軒公關長許牧民。（圖／記者黃國霖攝）

▲康軒許牧民回應全教總，盼雙方能溝通。（圖／記者黃國霖攝）

記者林育綾／新北報導

康軒文教集團日前遭爆追討「吹哨者」，新北市府勞工局今（12）日召開調解會，雙方和解並握手達成共識。康軒表示會按勞基法規定給付女員工資遣費，後續也會刊登啟事；此外更回應全教總先前「發動抵制」的說法，認為當時調解會尚未召開，不便多說，更比喻「當學生有錯，應找雙方來說」，期待之後能與全教總聯繫，有正面的對話和溝通

▲▼康軒行政長蔡其修與離職女員工握手和解，新北市議員蔡淑君陪同。（圖／記者黃國霖攝）

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▲康軒行政長蔡其修（右）與離職女員工（左）調解成立，雙方握手和解。（圖／記者黃國霖攝）

康軒董事長李萬吉9月5日返國後，因違反居家檢疫規定，遭新北市府重罰百萬。不料後來竟傳康軒內部追討「吹哨者」，一名18年資深女員工意外成為「頭號嫌疑對象」，除了被扣獎金、鎖電腦權限，還表示公司電梯點名張貼「霸凌紙條」施壓，讓她承受不了壓力而離職，9月22日更向新北市衛生局提出申訴，主張依勞動基準法解除和康軒勞雇關係，追討66萬元資遣費。

新北市府勞工局今（12）日2時召開調解會，而雙方在下午4時達成和解，康軒表示，將會依照勞基法規定發予資遣費，後續也會刊登啟事公告，給該員工一個交代。至於資遣費是不是66萬？礙於簽署保密規定，無法對外公開，媒體問是否滿意調解結果？女員工沈默半晌回「謝謝大家」；而康軒公關長許牧民僅表示，「對方對於調節結果已經滿意」。

▲▼康軒與離職女員工在新北勞工局調解。（圖／記者黃國霖攝）

▲媒體問是否滿意調解結果？女員工沈默半晌回「謝謝大家」。（圖／記者黃國霖攝）

針對全國教師工會總聯合會日前喊話，要求康軒為「反教育」錯誤示範出面道歉，否則不排除發動全國教師抵制教材。許牧民今回應，全教總先前的關心我們都曉得，但那時還未進行調解，全教總的發言，等於單方宣判，「我們（康軒）這裡也不知道怎麼回應」。

許牧民更比喻，「當學生有錯，應該找雙方出來說」，因此期待今日調解後，康軒之後也能跟全教總聯繫，雙方盡快有正面的溝通，讓全教總了解事件的全貌。

康軒文教集團在10月12日調解會後聲明稿全文如下：

針對本次勞資爭議事件，社會各界對康軒公司的批評與指導，康軒公司全都瞭解，就本次事件引起社會上諸多紛擾，康軒公司深感抱歉，也願意虛心接受社會各界的指教。就本次事件無端引發被影射員工身心受創，謹此向該員工致歉！ 本次事件已於今天10月12日下午2時在新北市政府勞工局進行調解，康軒公司也派員出席。在調解人居中協調下，勞資雙方成立調解，康軒公司會依調解紀錄內容確實履行，希望本次事件的紛擾能在此告一段落。 康軒是專業的國中、小教科書出版公司，在公司營運管理上理當有更嚴格的自我要求。康軒公司在本次事件的處理上，確有不周之處，康軒公司會深自檢討改進，以更符合社會各界的期待。以上說明。

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