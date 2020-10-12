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不接受康軒版「道歉」　全教總將持續抵制：除非董座親自出面

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▲▼康軒行政長蔡其修與離職女員工握手和解。（圖／記者黃國霖攝）

▲康軒行政長蔡其修與離職女員工握手和解。（圖／記者黃國霖攝）

記者許展溢／台北報導

康軒今（12）日在勞資調解會議後被問，全教總要求董事長李萬吉出面道歉，否則抵制比喻「當學生有錯，應找雙方來說」，期待能和全教總聯繫溝通。全教總認為，康軒公司只是對該員工致歉，並未向社會大眾致歉，無法接受如此毫無誠意聲明，將持續抵制行動，除非李萬吉親自出面，否則不會停止。

全教總指出，康軒的惡行是違反社會大眾所認同的價值，且是由董事長親自下令執行，是一個不良的反教育行為，應該由董事長公開向社會大眾道歉。對於因霸凌而離職員工給與法定的資遣費和道歉，這本就是康軒公司的義務，看不出來該公司有認知錯誤，以及自我檢討並改進的誠意。

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▲▼康軒與離職女員工在新北勞工局調解。（圖／記者黃國霖攝）

▲康軒與離職女員工在新北勞工局調解。（圖／記者黃國霖攝）
全教總表示，犯錯的是董事長，要揪出吹哨者是董事長下的令，而霸凌員工的紙張在電梯口貼了2天，若沒有高層授意或認同，怎可能會出現在電梯口長達兩天。而康軒集團對這些事情僅以「一無所知」帶過，並未檢討董事長下令揪出吹哨者、並未檢討內部霸凌文化的產生，顯見該公司企圖以「已和受霸凌員工道歉」來呼攏社會大眾，掩蓋公司董事長的惡行。

全教總強調，康軒公司現在是「老大犯錯、小弟出面呼攏」，該公司甚至認為全教總「只聽單方面意見」、「未審先判」，依據媒體報導認定康軒公司惡行，康軒如果認為媒體報導錯誤，應公開說明、指正媒體報導錯誤之處，但康軒沒糾正媒體報導，反指責全教總不瞭解實情，根本是企圖混淆視聽、汙衊全教總的烏賊戰法，更顯現該公司的不良企圖。

▲▼ 康軒文教事業董事長李萬吉從大陸返台未遵守居家檢疫規定。康軒文教事業大門還有防範新冠病毒相關告示。（圖／記者林育綾攝）

▲李萬吉從大陸返台未遵守居家檢疫規定。（圖／記者林育綾攝）

全教總最後聲明，康軒聲明根本不是道歉，只是為了轉移社會大眾注意、掩飾董事長惡行的移花接木手法。因此，全教總不能接受，相信社會大眾也不能接受，因此，全教總的抵制行動將會持續進行。

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