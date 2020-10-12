康軒與女員工調解「氣氛融洽」！康軒聲明「履行調解內容」

記者林育綾／新北報導

康軒文教集團遭爆追討「吹哨者」，女員工表示被施壓甚至被離職，此事件雙方各執一詞，而女員工已提出申訴，將追討66萬元資遣費。新北市府勞工局今（12）日召開調解會，而康軒公關長許牧民透露，目前協調氣氛相當和諧。

新北市府勞工局今（12）日召開調解會，康軒離職女員工及康軒代表皆出席。而下午3時30分左右，調解會仍在進行中，康軒公關長許牧民透露，剛剛進去時發現雙方協調過程氣氛相當和諧，不過細節目前不便透露，待調解結束後將會進行確認，再對外說明。

而他也提到，全教總先前的關心我們曉得，但那時還未進行調節，全教總的發言等於單方宣判，我們（康軒）這裡也不知道怎麼回應，因此期待今調解後，之後也能跟全教總雙方有正面的對話。

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康軒文教集團聲明稿

針對本次勞資爭議事件，社會各界對康軒公司的批評與指導，康軒公司全都瞭解，就本次事件引起社會上諸多紛擾，康軒公司深感抱歉，也願意虛心接受社會各界的指教。就本次事件無端引發被影射員工身心受創，謹此向該員工致歉！ 本次事件已於今天10月12日下午2時在新北市政府勞工局進行調解，康軒公司也派員出席。在調解人居中協調下，勞資雙方成立調解，康軒公司會依調解紀錄內容確實履行，希望本次事件的紛擾能在此告一段落。 康軒是專業的國中、小教科書出版公司，在公司營運管理上理當有更嚴格的自我要求。康軒公司在本次事件的處理上，確有不周之處，康軒公司會深自檢討改進，以更符合社會各界的期待。以上說明。