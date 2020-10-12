康軒登啟示7天「向女員工致歉」！勞資和解將按規定付資遣費

▲康軒行政長蔡其修與離職女員工握手和解。（圖／記者黃國霖攝）

記者林育綾／台北報導

康軒文教集團遭爆追討「吹哨者」，傳出女員工被質疑甚至被離職，此事件雙方各執一詞。新北市府勞工局今（12）日召開調解會，並在下午4時結束，雙方協調氣氛相當和諧，並握手達成和解共識。康軒表示後續將會刊登啟事7天，給女員工一個交代；而女員工也表示感謝外界關心。

康軒董事長李萬吉9月5日返國後，違反居家檢疫14天規定，不但出門多達6次，更蓄意將定位手機放在家中、不戴口罩，遭新北市府重罰百萬。不料後來竟傳康軒內部「追討吹哨者」，一名18年資深女員工意外成為「頭號嫌疑對象」，除了被扣獎金、鎖電腦權限，還表示公司電梯口有點名張貼「霸凌紙條」，讓她承受不了壓力而離職，9月22日更向新北市衛生局申訴，主張依勞動基準法解除和康軒勞雇關係，追討66萬資遣費。

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新北市府勞工局今（12）日2時召開調解會，而雙方在下午4時達成和解共識，康軒將會依照勞基法規定發予資遣費，至於是不是66萬？礙於簽署保密規定，無法對外公開。而女員工也表示，這陣子很謝謝大眾幫忙關心，對於此事僅記在心，也感受到勞工的弱勢，以及權益上仍需要公單位或是立法方面來加強、保護勞工，「這也是我懇求的」。媒體問，是否滿意調解結果？女員工沈默半晌回，「謝謝大家」。

康軒公關長許牧民受訪提到，康軒後續將會刊登啟事公告，也是給該員工一個交代。至於當時公司內部的「霸凌紙條」是否高層指使？許牧民回應「怎麼可能！」並表示，坦白說決大部分員工，都是看了新聞才知道公司有被貼紙條，這絕對不是公司高層的主意，而目前也不知道是哪一位員工所為，所以沒有相關處分，因為「從4、500員工要找出來，有一定困難」。

而女員工先前曾表示，當時許牧民稱公司沒有約談他「並非事實」，許牧民今也回應，那不是公司主張約談她，而是她的主管先行關切，畢竟公司內部已經鬧得沸沸揚揚，「她的主管難道不用出面關心她？」

至於當時女員工為何電腦被鎖？許牧民說，那是她的主管認為在事情未釐清前，暫時將電腦權限關掉，而非上層指示，因為該員工有負責重要企劃，因此「只是暫時性鎖上」，再次澄清並非高層指使。

康軒文教集團聲明稿

針對本次勞資爭議事件，社會各界對康軒公司的批評與指導，康軒公司全都瞭解，就本次事件引起社會上諸多紛擾，康軒公司深感抱歉，也願意虛心接受社會各界的指教。就本次事件無端引發被影射員工身心受創，謹此向該員工致歉！ 本次事件已於今天10月12日下午2時在新北市政府勞工局進行調解，康軒公司也派員出席。在調解人居中協調下，勞資雙方成立調解，康軒公司會依調解紀錄內容確實履行，希望本次事件的紛擾能在此告一段落。 康軒是專業的國中、小教科書出版公司，在公司營運管理上理當有更嚴格的自我要求。康軒公司在本次事件的處理上，確有不周之處，康軒公司會深自檢討改進，以更符合社會各界的期待。以上說明。

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