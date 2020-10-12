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第2波疫情襲歐洲！各國再祭新限制　英國利物浦成最高級警報城市

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▲▼英國,新冠肺炎。（圖／路透）

▲英國首相強生將為英格蘭地區疫情提出新的3級警報系統。（圖／路透）

文／中央社

就在歐洲各國希望能讓2019冠狀病毒疾病（COVID-19）消聲匿跡之際，疫情挾新一波攻勢捲土重來，每日新增病例再度攀升，各國紛紛重新祭出防疫限制措施，盼能遏止疫情。

英國

英國首相強生（Boris Johnson）明天將為英格蘭地區疫情提出新的3級警報系統，預料西北部的利物浦（Liverpool）將成為唯一列為最高級警報的城市。

法新社報導，新的警報系統會將所有地區的風險分為「普通」、「高」或「非常高」，以讓防疫限制措施透明化並具有一致性。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，利物浦將成為唯一被列為風險「非常高」的城市，代表酒吧和餐廳將被迫關閉。

據路透社報導，利物浦市長羅塞漢（Steve Rotherham）今天表示，英國政府想將他治理下的城市和周圍地區列入必須遵守最嚴苛限制措施的最高級警報，還說將實施於當地的措施尚未獲得同意。

德國

德國的確診病例正在攀升，總理梅克爾（Angela Merkel）的幕僚今天表示，德國應該持續限制聚會場合人數，並嚴格管制不必要的旅行。

德國原已成功設法讓新增病例和死亡人數低於鄰國，不過8日起每日新增病例躍增到4000例以上，創4月迄今最高紀錄。

梅克爾和德國11座大城市長9日同意，若1週內超過每10萬人50起病例的門檻，就要採取更嚴格的防疫措施。

▲▼新冠肺炎,德國。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國的確診病例正在攀升。（圖／達志影像／美聯社）

義大利

義大利衛生部長斯佩蘭薩（Roberto Speranza）今天表示，義大利正在準備實施新一波全國限制措施，限制範圍包括私人宴會，以因應近日來病例激增的情況。

斯佩蘭薩表示，國內防疫限制鬆綁數週後，需要再度增加，不過當局也力求避免實施新的全國封鎖措施。

義大利單日新增病例9日突破5000例，創3月來新高，昨天和今天也維持在5000例以上，不過與2019冠狀病毒疾病相關的病故人數大幅低於3、4月疫情顛峰期間水準。

斯洛伐克

斯洛伐克衛生部長今天表示，斯洛伐克將從15日起採取更嚴格的防疫措施，包括要求民眾在公共場合配戴口罩，並對公開聚會實施限制。

斯洛伐克近日來新型冠狀病毒病例劇增，從本週的1萬3139例增加到今天的1萬9851例。

衛生部長克拉吉（Marek Krajci）指出，危機委員會採取一套主要旨在避免讓民眾大規模聚集的措施，包括要求住宅區內與家人以外的人距離小於5公尺時配戴口罩。

法國

法國每天平均新增病例都在1萬8000例上下，每10萬人就有116人染疫，且數字還在持續攀升。根據醫師說法，主要傳播媒介為防疫封鎖期後、忙著恢復社交生活的年輕人。

不過，這波疫情與3、4月的第一波疫情有所不同，這次多虧採檢普及，地區和城鄉的大幅差異顯而易見，這波疫情愈來愈被視為一種都市現象。這表示政府不會、也不太可能再以另一波全國封鎖行動作為因應措施。

衛生當局設計出複雜的地區警報分級系統。法國約2/3地區處於紅區，代表病毒正在擴散。

▲▼法國餐廳業者抗疫防疫封鎖措施。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國餐廳業者抗疫防疫封鎖措施。（圖／達志影像／美聯社）

捷克

捷克3月時迅速因應疫情、對外關閉邊界、迅速封鎖多數經濟活動，備受外界肯定。當時，當局呼籲民眾儘可能留在家中，室內室外強制配戴口罩，多數民眾也能優雅幽默地遵守相關規範。

6月底時，大批民眾在首都布拉格知名地標查理大橋（Charles Bridge）上舉行晚宴，慶祝「新型冠狀病毒危機的艱困時期」告終。

不過也許正因為防疫成功，民眾開始放下戒心。如今，捷克成了歐洲地區每日新增人數成長最多且最快的國家，數字幾乎是英國的2倍。篩檢病毒結果為陽性的比例高達30%，震驚流行病學家。

捷克迄今病故總人數逾800人，但下週幾乎肯定會超過1000人。官員警告，捷克境內的醫院很快就會不堪負荷。

荷蘭

荷蘭堪稱歐洲染疫比例最高的國家之一，荷蘭衛生當局10日公布的數據顯示，過去24小時境內新增6500起確診病例，創下單日最高紀錄。

與英國雷同，荷蘭第2波疫情來得比許多人預料得還要快。荷蘭防疫規範夏天逐步放寬，一度給人「荷蘭已成功戰勝病毒」的印象。

病毒採檢和採檢人員供不應求。荷蘭每天只能採檢1萬7500人，意謂著並非所有出現症狀的人都能接受採檢。

西班牙

西班牙幾乎是6月底一開始放寬嚴苛的全國封鎖措施後，染病人數就隨之上升，並屢屢爆發新疫情，如今政府坦承第2波疫情已經到來。

目前染疫住院的人數超過1萬人。西班牙為歐洲地區迄今染疫人數最多的國家，上週新增5萬7247起病例。

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