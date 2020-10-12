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新冠病毒可殘留物體表面28天！　澳研究「手機螢幕、紙幣」都持久

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▲▼instagram,追蹤,滑手機。（圖／pixabay）

▲手機螢幕可能是病毒傳播途徑之一。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）持續肆虐全球，澳洲最新出爐的研究指出，新冠病毒在物體表面的停留時間比以往以為的更久，包括在紙幣、手機螢幕和無銹鋼等材質上，殘留時間能夠長達28天，而且具有傳染能力。

英國BBC引述澳洲國家科學研究機構的結果指出，現今新冠病毒的主要傳播途徑仍是咳嗽、打噴嚏和講話。此前相關研究顯示，冠狀病毒可以在紙幣、玻璃上殘留約2至3天，塑膠和不銹鋼表面的殘留能力則可到6天。

不過澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）的研究得出，冠狀病毒疾病比想像中的更頑強，「極度地強大」。研究團隊表示，在光滑表面如手機螢幕的玻璃、塑膠和紙幣上，若以溫度為攝氏20度（華氏68度）接近室溫，以及環境黑暗的情況下，病毒停留時間能長達28天。一般流感病毒做為對照組，則能在同樣環境條件下殘留17天。

在病毒學期刊上刊登的該篇文章指出，他們也發現冠狀病毒在較高溫的環境中，存活時間會比低溫環境還要短，在高達攝氏40度的環境下經過24小時候，部分物體表面的病毒已不具傳染性。

冠狀病毒能夠殘留更久的物體表面類型是光滑、無孔洞的，其他物質如衣服表面，病毒殘留的時間則只有14天。

不過此次研究引起多方質疑，因為過程是在一個完全黑暗的環境中進行，無法將已經證實「紫外光能殺死病毒」的因素納入研究中，等同無法模擬現實情況，造成結果不準確，因此無法確定透過物體表面的傳播途徑，能殘留並傳染的確切時間為何。

英國卡迪夫大學 （Cardiff University）普通感冒中心前主任伊寇斯批評，研究結果得出的28天殘留時間，是「在對大眾傳播無必要的恐懼」。他指出現今傳染主要透過人類釋放病毒，但研究並無利用人類的口水、手指表面等介質去散播病毒，影響研究結果，「我是認為，傳染性病毒在（人體）黏液表面的殘留時間，頂多幾個小時，不會到幾天。」

加州大學醫學系教授甘蒂（Monica Gandhi）甚至表示，「冠狀病毒不會經由物體表面傳播」。

報導指出事實上美國疾病管制與預防中心（CDC）此前已有證據，接觸者只要透過觸摸金屬、塑膠等物質，仍有一定機率因而感染。

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