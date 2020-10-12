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川普染疫成雙面刃…拜登民調一路贏！　華郵：選民早做好決定

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▲▼民主黨總統參選人拜登與總統川普。（合成圖／路透）

▲民主黨總統參選人拜登與總統川普。（合成圖／路透）

文／中央社

距11月3日美國2020大選投票剩不到一個月，「華盛頓郵報」報導，有別於4年前許多人在最後一刻決定給政治素人川普一個機會，如今受夠他的選民則已早早決定拉他下馬。

亞利桑那州的退休人士伯納（Peg Bohnert）2016年投給現任總統川普，當時認為商人出身的川普應能讓白宮運作出現新風貌；在賓州開業做生意的米澤瓦（Ruth Mierzwa）4年前兩黨都不選，把票投給第3方候選人；北卡的大學生艾格哈斯（Roman Uglehus）則從不投票。

3人這回都決定要把票投給民主黨候選人拜登（Joe Biden），他們說川普最近幾週荒腔走板的行徑，包括離譜的辯論表現、對陣亡將士語帶戲謔和讓在白宮玫瑰花園舉行的大法官提名典禮變成疫情超級傳播事件，在在讓他們決定或強化投票意向。

米澤瓦說，川普現階段的表現簡直嚇壞人，讓她覺得這回不能把票浪費在第3方候選人身上；伯納本以為素人出身的川普應能走出傳統醬缸而有別於希拉蕊，但川普撒謊成性、危機期間不僅忽略現實還攻擊反對者，讓她不再抱持幻想。艾格哈斯則是看到川普辯論時頻頻插話、霸凌，也不願譴責白人至上團體，決定以選票拉他下馬。

華郵的民調平均顯示，拜登民調領先川普的態勢，已從夏末的個位數擴大至10月初的12個百分點。而今天公布的華郵-美國廣播公司新聞網（Post-ABC News）民調顯示，拜登的全國支持度以54%對42%領先川普，在決戰州的民調雖有些呈勢均力敵，但拜登領先的態勢仍清晰。

▲▼川普自行宣布免疫。（圖／路透）

▲川普染疫成選情雙面刃。（圖／路透）

4年前，許多在最後一刻才下定決心的選民把票給了川普，讓他爆冷勝出，震驚全球，但今年跡象顯示，許多選民早早心有定見，且許多本為中立的選民都倒向拜登。

在一度是民主黨重鎮的賓州拿撒勒（Nazareth），當地的白人勞工階級2016年全都灌票給川普，也讓賓州變天，當時主要街道滿是川普的旗海，幾乎看不到希拉蕊．柯林頓的旗幟；如今川普文宣旗幟雖仍四處飄揚，但最近幾週，許多人的前院與店家窗戶紛紛掛出拜登旗幟。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）近期的調查，2016年票投第3方候選人的選民，49%這回要投拜登，僅26%會選川普。

77歲的威拉德（Ralph Willard）是名退休管理顧問，幾乎一輩子都投共和黨，2016年雖沒投川普，但在選票上寫上另一共和黨人的名字，投下廢票。直到最近，他仍打算要在今年大選投廢票，上週與家人共進晚餐時，17歲的小女兒卻要他三思。

威拉德說：「她含著淚水對我說，『您能為了我投一票嗎』。」女兒的一番話讓他覺得拜登雖平庸，行事卻安全且合理得多，所以他決定在相隔半個多世紀後，再次把票投給民主黨。

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