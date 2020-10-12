青島「9人染疫」與一收治醫院有關！　全民普篩已採樣超27萬份

▲青島市民排隊進行新冠肺炎全民篩檢。（圖／翻攝自人民網微博，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

青島市周日（11日）出現3例無症狀感染者後，當地追查密切接觸者後更發現9人陽性，隨即擴大展開篩檢調查。12日，當地衛健委通報，已採樣277968份進行核酸檢測。根據此前報導，截至12日12時，該市已排查到密切接觸者132人，全部實行集中隔離觀察，除了確診9人其餘均為陰性。

通報顯示，目前，密切接觸者的密切接觸者171人，全部實行集中隔離觀察，核酸檢測結果均為陰性；一般接觸者840人，核酸檢測結果均為陰性；醫務人員、住院病人及陪護人員162601人，已完成核酸檢測154815人，結果均為陰性；社區檢測人群114221人，已完成核酸檢測75296人，結果均為陰性。

此前，青島市當局調查指出，發現的病例均與市胸科醫院有過接觸史，已針對市胸科醫院所有在院病患及相關人員進行排查、檢測。

青島市胸科醫院部分獨立區域收治境外輸入新冠病毒感染者，目前已停診，但還不確定恢復時間。青島市11日也宣佈，3天內對市南、市北、李滄、嶗山、城陽五區檢測全覆蓋，5天內對全市檢測全覆蓋，檢測結果將及時發佈。

據悉，2020年十一、中秋8天長假期間，青島共接待447.58萬人遊客，遊客消費46.45億元人民幣，按可比性分別下降40.92%、50.21%。青島官方發佈稱，「全市各文旅經營場所和舉辦的文化旅遊活動平穩開展，未發生無序聚集和疫情防控隱患」。

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