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金正恩召15萬人共賞團體操　北韓官媒曝口罩照片

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▲▼日媒分析金正恩舉行深夜閱兵用意。（圖／路透社）

▲北韓（朝鮮）領導人金正恩10日深夜參加閱兵式。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

北韓（朝鮮）勞動黨10日成立75周年，北韓領導人金正恩當天深夜0時進行閱兵儀式，並於11日觀賞了大型團體操及藝術表演《偉大的嚮導》，其中包括團體操、歌曲、翻版排字以及雜技等演出，總共動員了約15萬名觀眾。

根據《韓民族日報》引述北韓《勞動新聞》12日報導，金正恩11日在平壤綾羅島「五一競技場」觀賞了慶祝建黨75周年的大型團體操與藝術公演《偉大的嚮導》，演出以《永遠的白頭山行軍路》為序以及中間演出《黨是我們的嚮導》、《社會主義只有一條路》、《激動的時代》與《民族的光榮》等篇章，最後以《我們有偉大的黨》作為終場。

據《勞動新聞》報導，金正恩在10日深夜與閱兵式上的軍人一同進行了紀念照攝影時表示，期待並且有信心這群革命武裝力量的將士們能作為國家防衛的主體、人民的幸福創造者、新文明的開拓者，「對他們的使命和本分無限忠誠。」

據《韓聯社》指出，雖然曾有部分人士表示，今年因新冠疫情影應該不會有大規模人員聚集的團體操，但最後北韓媒體最近報導，這場表演將從12日起至31日在五一競技場舉行，金正恩11日觀看的演出算是正式公演前的特別開幕表演，當天坐在15萬個觀衆席上的居民們全都戴上了口罩，但金正恩和主席台上的高級幹部們都沒有戴口罩。

▼北韓勞動黨10日凌晨舉行建黨75周年閱兵式。（圖／路透）

▲▼北韓勞動黨10日凌晨舉行建黨75周年閱兵式。（圖／路透）

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