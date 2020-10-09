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通緝犯裝睡醒後陽台丟包毒品　保大警前後包抄攔截讓他傻眼

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▲▼通緝犯丟包毒品，殊不知被前後包抄的保大警方發現。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲通緝犯丟包毒品，殊不知被前後包抄的保大警方發現。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市保安大隊4名員警8日上午10時許前往五股五福路查緝通緝犯，按了門鈴對方卻遲遲不開門，於是分派警力在後方陽台下靜觀其變，就在通緝犯假裝是剛睡醒出來應門前，在1樓守候的員警目擊通緝犯先將毒品從5樓後陽台丟出，經縝密的前後包抄，讓犯嫌百口莫辯當場就逮。

保大警方接獲線報，指稱在五股區五福路上一處住宅內躲藏有黃姓通緝犯，第一中度4名員警到5樓住處外按電鈴時，黃嫌卻遲遲不開門，為避免通緝犯逃逸，員警除了持續在住處大門外守候，也派人到後方陽台下方1樓處。

此時黃嫌假裝拖延開門，趁機從5樓後陽台將毒品丟棄，以躲避員警查緝，殊不知警方早就在樓下部署好，等到通緝犯的同住女友開門後，員警立即表明身分，在取得其同意後進入屋內，這時黃嫌假裝成一副剛睡醒的樣子從房間走出來，以為已經瞞天過海。

警方見黃嫌還在裝蒜，將他帶到一樓後見到被他丟下樓散落滿地的毒品，便當場傻眼且坦承犯行，現場起獲起獲海洛英毒品4包(總毛重4.4公克)、安非他命5包（總毛重38.3公克），訊後依侵占通緝及毒品危害防制條例罪，隨案移請蘆洲分局偵辦。

▼毒品被丟到後陽台處。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼通緝犯丟包毒品，殊不知被前後包抄的保大警方發現。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼警方查扣安毒及海洛因。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼通緝犯丟包毒品，殊不知被前後包抄的保大警方發現。（圖／記者陳豐德翻攝）

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