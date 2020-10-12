剛入學3個月...海軍官校男學生墜12樓亡！FB曾曝：我過得超充實

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區一名海軍官校男學生，剛入學3個多月，原本要收假返校，卻逾假未歸，被發現從住家12樓墜落身亡，現場沒有留下遺書，家屬表示兒子僅說學校生活管教嚴格，並無其他異狀；14週前，男學生剛入學，才在臉書回覆朋友貼文「我過得超充實的」，如今卻發生憾事，詳細原因待警方調查。

18歲王姓男子報考高雄海軍官校正期班，在2020年6月底入學，8日國慶連假返回新北市新店區住家，在家與家人互動相當正常，原本搭乘11日下午3時30分高鐵返回高雄，不知為何，到了晚間9時逾假未歸，校方打給家屬才知王男失聯。

▲王男6月底才入學海軍官校，朋友跟他打氣 。（圖／翻攝自臉書）

據了解，王男當天買了高鐵自由座來回票，下午確實搭上高鐵，但卻又返回台北。就在家人及校方找不到王男時，12日凌晨1時許，他跑回新店區安和路的住家12樓頂墜落1樓身亡，警方在頂樓找到王男的黑色行李袋，裡面裝有手機及替換衣物，但並未找到遺書、藥物。

▲地面留下王男的運動鞋。（圖／記者游宗樺攝）

王男14週前，在臉書更新個人資料「在中華民國海軍軍官學校就讀」，底下有昔日老師留言「你超棒！」，朋友也跟他打氣「第一年進去因為是菜逼八，所以鳥事特別多，你加油」，王男回說「謝嘍XD我過得超充實的」。家屬表示，兒子僅說過「學校生活管教比較嚴格」，並無其他異狀，面對突如其來的意外，家屬悲痛萬分，詳細原因待調查。

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▼王男自12樓墜落身亡。（圖／記者游宗樺攝）