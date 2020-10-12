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到高雄報平安…海軍官校生「折回新店」墜亡！爸目送上車成最後一面

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▲地面留下王男的運動鞋。（圖／記者游宗樺攝）

▲海軍官校新生逾假未歸營，被發現於新店住家墜樓亡，現場還留下運動鞋。（圖／記者游宗樺攝，下同）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市新店區安和路一處公寓12日凌晨1時許突然傳出巨大聲響！附近住戶上前一看，發現竟是一名年輕男子倒臥地面，人已失去生命跡象，趕緊報警處理，但人送醫後仍宣告不治。據悉，該男子就讀高雄海軍官校，原本11日晚間9時收假，父親幫他用app叫車後，便目送兒子上車，沒想到這卻是與兒子的最後一面。

據了解，該名18歲王姓海軍官校男學生6月底入學，8日返家休連假，期間還有跟親戚朋友烤肉聚會，原定11日晚間9時要收假回營，父親幫他用app叫了計程車後，便目送兒子上車，王男抵達高鐵左營站時，還有傳訊息給父親報平安。孰料，一路到了晚上9時許，王男都沒有回營，校方趕緊打電話給家屬，王男父母這才知道兒子逾假未歸。

▲▼地面留下王男的運動鞋。（圖／記者游宗樺攝）

12日凌晨1時許，王男因不詳原因又突然返回新店住家，並從12樓頂樓墜落，巨大的聲響驚動附近住戶，王母聽聞後，也隨即外出查看，不料，卻目擊兒子倒臥路面無生命跡象，當場眼淚潰堤痛哭。

警消人員獲報到場處理，立即替王男施行CPR，同時將人送醫搶救，但王男仍因傷勢過重不幸宣告不治。警方在頂樓找到王男裝有手機、衣物的黑色行李袋，現場並未發現遺書。家屬稱，王男有說在校吃不飽、生活管教嚴格，但詳細墜樓原因仍有待進一步調查釐清。

▲▼王男6月底才入學海軍官校，朋友跟他打氣 。（圖／翻攝自臉書）

▲王男6月底才入學海軍官校。（圖／翻攝自臉書）

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