霸凌片加特效po網…台東某高職生遭「木椅狠砸頭」！校方超扯回應曝

記者楊漢聲、戴若涵／台東報導

台東縣一間高職疑似爆出集體霸凌事件！一名高一男學生7日上午不僅遭同學以直拳攻擊頭部，同學甚至還趁他看書時，朝他扔擲木製課椅，當場砸中額頭，事後同學還將攻擊影片加上特效、配樂上傳網路，讓家長氣憤不已，9日在個人臉書上PO文直呼，「從事情發生到現在學校方面一通關心的電話也沒有」，對此，校方則回應這是一起單純口角，有一人動了手的事件。

透過5秒影片可發現，男學生獨自一人坐在座位上看書，下秒卻遭木製課椅直直砸中頭部，面對同學暴力行為，他不敢吭聲，默默坐在座位上，這段影片還被加上「少年家」的字體特效，以及草屯囝仔《少年家》的配樂，歌詞還說著「想欲證明別人有的咱嘛無輸」，看起來相當戲謔。另段1分25秒長的影片則是完整拍下，男學生遭其他同學抱住腰部強拖，而他死命抓住窗框抵抗，卻遭直拳襲擊頭部的畫面。

家長7日得知消息後，隨即帶著孩子前往醫院驗傷，並報警處理，事隔2天，家長心痛在臉書上表示，「從事情發生到現在學校方面一通關心的電話也沒有，動手打人的學生家長也沒有一通電話來關心小孩狀況」。

家長也提到，「目前小孩狀況偶爾還會頭暈頭痛跟皮肉傷的痛，但是我心裡真的很痛，一個好好的小孩在學校上課讀書為什麼會發生這種事，小孩也會有陰影，做家長的我和內人都很難過，也不知道要如何處理，筆錄都做好了，只能做提告傷害恐嚇罪，國家法律上未滿16歲是不會有任何刑責，太可惡了，我拳頭真的很癢，卻又什麼事都不能做，可憐了我的小孩」。

家長11日更新動態指出，11日下午學校校長有打電話來道歉，但當他問及「你什麼時候知道我小孩被霸凌的事件的？你看過被霸凌的影片嗎？」，對方卻稱「完全都不知道，也沒有看過影片」只請他不要生氣，不要這麼氣憤，讓他覺得心情相當鬱悶，直喊「難道我錯了嗎？我小孩被打是我的錯嗎？小孩被霸凌等於是我家長被霸凌一樣，當事情要爆發了，學校才緊張的要趕快處理這件事件」透露目前已委託議員協助處理這起事件，感謝親朋好友的關心。

針對家長的指控，校方強調，該事件是單純是學生彼此口角，另一人動了手，學校也在第一時間介入處理沒有不聞不問，事發當下學校生活輔導組教官有啟動校安通報。

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