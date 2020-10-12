封學生「笨蛋3人組」！國小班導遭控：指使同學霸凌孩子…家長氣炸

▲屏東一名國小班導師遭家長指控，不僅用笨蛋來稱呼學生，還指使學童霸凌孩子。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／屏東報導

屏東一間國小的班導師遭學童家長指控「霸凌小孩」，不僅以「笨蛋三人組」稱呼3名學生，還在課堂中質問孩子「你媽媽為什麼要告老師？」導致孩童遭同儕排擠。雖然班導師稱，質問學生是在「機會教育」，但法官勘驗多方說詞後認定，導師的言論已經造成傷害，判該名導師應賠償學生及家長2萬元。

家長主張，導師2014年9月至2016年9月間擔任孩子的班導師，竟然以「笨蛋三人組」、「朽木不可雕也」、「笨」、「生雞蛋沒有，放雞屎一大堆」長期辱罵孩子，又反覆詢問孩子，「你媽媽為什麼要告老師」、「你為什麼愛說謊」、「你為什麼愛亂請假」等問題，還指使其他同學一起霸凌孩子，導致孩子名譽、健康權都受損，決定提告向班導師求償共200萬元。

對此，班導師否認有用言語辱罵、指使學生霸凌學童的行為，就算有侵權行為的發生，也早就過了消滅時效，他拒絕賠償。另外，針對家長指控，叫其他學生問當事學童為何媽媽要告老師一事，班導師則稱，「我只是機會教育，跟全班的小朋友說現在是民主社會，不是你想要告誰就告誰，但我並沒有因為這樣而去斥責學生」。

屏東地方法院勘驗其他學生、老師的說詞後發現，確實有學生不願意和當事學童同組，原因是「他媽媽會告人」，另外，也有學生證稱，曾聽過班導師說過這些話語，且班導師用民主社會不是想告誰就告誰來暗喻家長告老師是不正確的行為，必定會讓班上同學對孩子產生負面評價，判該名班導師應賠償家長及孩子2萬元，全案仍可上訴。

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