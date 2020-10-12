「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵　崩潰休學忍3年提告

記者劉昌松／台北報導

中部某國立大學休學女學生「小花」（化名），12日下午隻身前往台北地檢署，遞狀告發交往3年的前男友，不但多次言語暴力、虐待她的小狗，去年底又藉口要還「學生證」、「綠色胸罩｣，把她約到學校操場襲胸指侵，女大生原本不敢提告，但身心嚴重受創辦了休學，近日在臉書留下不少負面發言，朋友鼓勵她出面提告。

▲小花到台北地檢署遞狀告發前男友涉嫌性侵。（圖／記者劉昌松攝）

小花表示，她和前男友是大學同班同學，前男友因為自己喜歡在班上炫耀，喜歡看國小女生的腿，自豪是羅莉控，因此有「羅莉本」的外號，2人交往約3年時間，小花就發現前男友會對她的愛犬施暴，雙方因溝通問題分分合合多次。

直到2019年間，2人正式分手後，前男友突然說要歸還學生證，在12月25日晚上，單獨邀約小花見面吃飯，吃了飯後，再邀小花「去一個地方」，小花心想2人各自騎機車，苗頭不對就可以離開，結果2人回到學校排球場，前男友突然哭訴自己感情、工作不順，然後又說小花有件「綠色胸罩」放在他家，要小花一起回去拿。

小花馬上反應「我沒有綠色胸罩」，前男友竟直接拉開小花衣領說要「檢查一下」，接著順是襲胸、還用手指伸進小花下體，小花在過程中看到有個老人家經過操場，試圖呼救，但馬上被前男友用手遮住，小花掙扎怒吼說要打電話給念法律的現任男友，前男友才住手。

小花倉皇回家後，跟朋友說出自己遭遇，但是因為擔心前男友父親在某媒體擔任主管，擔心自己未來形象不良，隱忍多時，導致她現在有情緒暴躁情形，不得不休學調養，日前她又情緒失控，在臉書等平台發洩負面情緒，朋友發現後，鼓勵小花勇於出面提告，希望前男友為自己的行為負責。

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