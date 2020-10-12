台東某高職爆霸凌！他安靜看書卻遭「木椅砸頭」…死抓窗框抵抗片曝

記者楊漢聲、戴若涵／台東報導

台東縣一間高職疑似爆出集體霸凌事件！一名高一男學生7日上午遭同學持課椅朝他頭上猛扔，額頭當場被砸中，這段5秒的影片還被加上特效、音樂上傳網路，另外還有一段長達1分25秒的影片，只見男學生站在門口死命抓住窗框不想被其他同學拖行，卻遭對方以直拳猛揍頭部，讓看到影片的家長心痛不已。

▲▼台東一間高職爆出疑似霸凌事件。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

透過5秒影片可看到，男學生獨自一人坐在座位上看書，下秒卻遭木製課椅直直砸中頭部，面對同學暴力行為，他不敢吭聲，默默坐在座位上，這段影片還被加上「少年家」的字體特效，以及草屯囝仔《少年家》的配樂，歌詞說著「想欲證明別人有的咱嘛無輸」，看起來相當戲謔。

除此之外，還有一段1分25秒的影片也在網路上流傳，當時教室約有10名男學生，而被害男學生人在走廊，見到教室內同學手持木製課椅，一旁其他同學還在鼓譟「丟、丟、丟」、「你進來啊」遲遲不敢進入教室，站在教室門口不敢前進，其他同學甚至還在鏡頭前比YA、跳舞。

其中一名同學見狀，上前猛抱住男學生的腰部，想要將他拖入教室內，但男學生死命抱住教室窗框，同學見他抵抗，最後乾脆一拳直拳朝男學生頭部襲去，只見男學生痛得彎腰。

男學生家長得知此事後，前往警局報案，並心痛直言，「一個好好的小孩在學校上課讀書，為什麼會發生這種事？」警方則稱，7日已經通知雙方學生及家長到派出所製作筆錄，11日已移送司法機關審理在案，警方將積極聯繫轄內各級學校加強有關反霸凌的宣導，避免類似事件再度發生。

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