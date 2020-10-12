高鐵線上旅展來了8優惠超省　「來回車票+租車36hrs」只要3000元

▲台灣高鐵即日起至11月30日止，率先推出「高鐵趣玩8」線上旅展，精選8大類超值產品。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

台灣高鐵即日起至11月30日止，率先推出「高鐵趣玩8」線上旅展，精選8大類超值產品。其中，以台北出發至左營為例，包含來回高鐵車票+和運租車36小時，或左營出發到台北來回高鐵車票+五星級的君品酒店，全部均一價，只要3,000元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高鐵假期推出「振興3,000」旅展優惠專案。圖為君品酒店雅緻客房。（圖／高鐵提供）

這次高鐵線上旅展推出8類優惠產品，「振興3000」專案以台北出發至左營為例，包含來回高鐵車票+和運租車36小時，或左營出發到台北來回高鐵車票+五星級的君品酒店，兩人同行單人全部均一價，只要3,000元。

▲高鐵推出相關聯票方案，圖為南港老爺行旅旅人客房。（圖／高鐵提供）

喜愛自由行的旅客，高鐵特別規劃「飯店聯票」，入住49家北部地區熱門飯店，凡於官網訂房即享加購高鐵車票75折優惠（原8折）；同時「交通聯票」也精選7條人氣路線，包括：北北基好玩卡、台南好玩卡、高雄好玩卡、日月潭線、小琉球線、墾丁快線、花蓮線，搭配高鐵車票均享7折優惠（原75折）。

▲「高鐵趣玩8」 線上旅展即日起開跑，圖為梅山茶園。（圖／高鐵提供）

另外，線上旅展也有持續熱銷的高鐵假期「加時不加價」專案，提供高鐵+住宿以及高鐵+租車兩種選擇。其中，高鐵+住宿優惠內容為高鐵來回車票及15家指定飯店提供完整24小時住房服務，打破一般飯店下午3點才能入住、翌日上午11點就要退房的限制，旅客可多享受4小時飯店設施。

高鐵+租車優惠方案包含：高鐵來回車票以及格上租車指定車款租車30小時（價格等同原租賃24小時專案，再免費加贈6小時）。以台北出發到台南、兩人同行為例，早上8點出發、10點取車，一般專案均需隔天早上10點還車，現在則可輕鬆玩到下午4點前還車，且每人只要2,590元起，歡迎旅客選購。

▲高鐵假期「高端遊」專案，民眾不用出國也能享受與國際行程同級的優質旅遊體驗。圖為宜蘭里山藝境。（圖／高鐵提供）

高鐵還有規劃「精緻遊」精選7條二日行程，由專人帶領遊程；以及「高端遊」5種路線選擇，往返均安排搭乘高鐵商務車廂，全程更採用Benz 休旅車接駁，再入住頂級飯店、體驗國際級美食饗宴等。

所有高鐵旅遊產品除了於旅展現場銷售外，即日起也可透過「高鐵趣玩8」線上旅展網頁購買。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來