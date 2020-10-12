　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵線上旅展來了8優惠超省　「來回車票+租車36hrs」只要3000元

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣高鐵即日起至11月30日止，率先推出「高鐵趣玩8」線上旅展，精選8大類超值產品。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

台灣高鐵即日起至11月30日止，率先推出「高鐵趣玩8」線上旅展，精選8大類超值產品。其中，以台北出發至左營為例，包含來回高鐵車票+和運租車36小時，或左營出發到台北來回高鐵車票+五星級的君品酒店，全部均一價，只要3,000元。

▲▼「高鐵趣玩8」 線上旅展即日起開跑，8大類超值優惠。（圖／高鐵提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高鐵假期推出「振興3,000」旅展優惠專案。圖為君品酒店雅緻客房。（圖／高鐵提供）

這次高鐵線上旅展推出8類優惠產品，「振興3000」專案以台北出發至左營為例，包含來回高鐵車票+和運租車36小時，或左營出發到台北來回高鐵車票+五星級的君品酒店，兩人同行單人全部均一價，只要3,000元。

▲▼「高鐵趣玩8」 線上旅展即日起開跑，8大類超值優惠。（圖／高鐵提供）

▲高鐵推出相關聯票方案，圖為南港老爺行旅旅人客房。（圖／高鐵提供）

喜愛自由行的旅客，高鐵特別規劃「飯店聯票」，入住49家北部地區熱門飯店，凡於官網訂房即享加購高鐵車票75折優惠（原8折）；同時「交通聯票」也精選7條人氣路線，包括：北北基好玩卡、台南好玩卡、高雄好玩卡、日月潭線、小琉球線、墾丁快線、花蓮線，搭配高鐵車票均享7折優惠（原75折）。

▲▼「高鐵趣玩8」 線上旅展即日起開跑，8大類超值優惠。（圖／高鐵提供）

▲「高鐵趣玩8」 線上旅展即日起開跑，圖為梅山茶園。（圖／高鐵提供）

另外，線上旅展也有持續熱銷的高鐵假期「加時不加價」專案，提供高鐵+住宿以及高鐵+租車兩種選擇。其中，高鐵+住宿優惠內容為高鐵來回車票及15家指定飯店提供完整24小時住房服務，打破一般飯店下午3點才能入住、翌日上午11點就要退房的限制，旅客可多享受4小時飯店設施。

高鐵+租車優惠方案包含：高鐵來回車票以及格上租車指定車款租車30小時（價格等同原租賃24小時專案，再免費加贈6小時）。以台北出發到台南、兩人同行為例，早上8點出發、10點取車，一般專案均需隔天早上10點還車，現在則可輕鬆玩到下午4點前還車，且每人只要2,590元起，歡迎旅客選購。

▲▼「高鐵趣玩8」 線上旅展即日起開跑，8大類超值優惠。（圖／高鐵提供）

▲高鐵假期「高端遊」專案，民眾不用出國也能享受與國際行程同級的優質旅遊體驗。圖為宜蘭里山藝境。（圖／高鐵提供）

高鐵還有規劃「精緻遊」精選7條二日行程，由專人帶領遊程；以及「高端遊」5種路線選擇，往返均安排搭乘高鐵商務車廂，全程更採用Benz 休旅車接駁，再入住頂級飯店、體驗國際級美食饗宴等。

所有高鐵旅遊產品除了於旅展現場銷售外，即日起也可透過「高鐵趣玩8」線上旅展網頁購買。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
霸凌影片曝！高一男看書遭木椅砸頭　校方回應超扯
恐怖霸凌！高一男安靜看書卻遭「木椅砸頭」　死抓窗框抵抗
女兵人妻偷吃12次！看綠帽夫上門…軍人小王轉身跳下3樓
美女里長香肩秀國慶口罩　一句「我戴過了」網狂喊20萬收
快訊／空警-500傳繞飛金門偵蒐　國防部回應了
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

墾丁南灣活春宮！台女遭起底　閨蜜不忍了：有男友還跟老外野戰

欠薪爭議落幕　聖約翰科大：恢復原有薪資發放「最快今入帳」

普悠瑪國際鐵人三項17日登場！2080人參賽　賽程2天局部交管

爆抄襲又複製貼上！國際影音平台前導計畫書惹議　李永得：沒看過

下周要入伍！金六結學弟問卦「軍中必吃」　老鳥大推這款罐頭

總站夜市日收百萬租金！偷跑最多罰10萬　中市府：持續罰到改善

高鐵線上旅展來了8優惠超省　「來回車票+租車36hrs」只要3000元

一家人「望龍埤釣鯉魚」...宜蘭人怒了：只能觀賞　家長被轟爆

照顧老夫婦8年！看護回越南「天天打電話」　網噴淚：真的當家人

國美館調查預計2週出爐！林志明避開會議　李永得：一直鼓勵他面對

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

《新西遊記8》！殷志源變憤怒鳥：乾脆用替身　童話接龍「傑克與..」宋旻浩秒接「黃豆芽！」

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

彰化炕肉飯老闆「健美筋肉猛男」皮Q＋軟嫩適中！家傳4代好味道

墾丁南灣活春宮！台女遭起底　閨蜜不忍了：有男友還跟老外野戰

欠薪爭議落幕　聖約翰科大：恢復原有薪資發放「最快今入帳」

普悠瑪國際鐵人三項17日登場！2080人參賽　賽程2天局部交管

爆抄襲又複製貼上！國際影音平台前導計畫書惹議　李永得：沒看過

下周要入伍！金六結學弟問卦「軍中必吃」　老鳥大推這款罐頭

總站夜市日收百萬租金！偷跑最多罰10萬　中市府：持續罰到改善

高鐵線上旅展來了8優惠超省　「來回車票+租車36hrs」只要3000元

一家人「望龍埤釣鯉魚」...宜蘭人怒了：只能觀賞　家長被轟爆

照顧老夫婦8年！看護回越南「天天打電話」　網噴淚：真的當家人

國美館調查預計2週出爐！林志明避開會議　李永得：一直鼓勵他面對

大立光股價重挫9%「破21個月新低」！華為訂單歸零衝擊　嚇壞投資人

李孟居上央視穿囚服自白　陳其邁：一看就是構陷設局！

特斯拉遭狠刮！哨兵模式全都錄　車主心痛：感覺他是故意的

把帳篷與花草植栽搬進室內　主攻都會女孩Chill Play餐廳進駐台中七期

牙痛5天快崩潰！他狂抹「持久凝膠」想舒緩　慘被2警護送飆車送醫

李孟居「自白」：被鄉長騙去　枋寮鄉長陳亞麟：大陸文攻武嚇技倆

中職／味全龍火球男徐若熙加強續航力　想對決蘇緯達許基宏

iPhone 12登場倒數計時！　蘋果發表會週三凌晨1點「官網直播看這裡」　

苗栗10歲童消失17小時！母急報案　警追監視器...山區墓園尋獲

中職／樂天桃猿4連霸幾乎夢碎　兄弟最快14日淘汰有答案

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

生活熱門新聞

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

撿到手機送派出所！失主1句話惹怒她

轉A片挨告討拍　夢夢截圖打臉了

雞排咬下蟑螂味噴出　吃到蜚蠊蛋

「南卡」颱風將生成！未來路徑曝

台菜名店送上「喪宴菜」　美食作家嘆：文化傳承的消逝！

安卓玩遊戲容易卡！網反駁：一支用三年

即／總站夜市要休市了！負責人現身訴委屈

發票中1000要扣4塊？他傻眼曝過程

即／文化大學彩虹持續2小時原因曝　再戰9小時世界紀錄

系統出包鮮乳打1折　熊貓不認千筆訂單全取消

全教總：14日將發動全民全面抵制康軒

可能又有雙颱！南卡最快今生成　北北基宜豪大雨特報

獨／台中總站夜市備發電機300攤照開

更多熱門

相關新聞

Xpark推情人套票隨時浪漫一波

Xpark推情人套票隨時浪漫一波

今年新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，以往都會到國外旅遊度假，欣賞異國風情來消解平日的壓力，但現在這些願望通通無法實現。因此，台灣各地景點再度成為大家假日休憩的好去處，但台灣這麼大，不是每次都能來個三天兩夜的旅型，有時就是不想舟車勞頓也能沉浸在夢幻美景中，替忙碌的生活補充能量。

虎斑貓偷渡高鐵「被車長請下車」

虎斑貓偷渡高鐵「被車長請下車」

陸將北斗衛星用於高鐵軌道精測　效率高20倍

陸將北斗衛星用於高鐵軌道精測　效率高20倍

離婚探兒高鐵費近8萬！男控前妻不分擔怒告

離婚探兒高鐵費近8萬！男控前妻不分擔怒告

下班後人潮湧現！台鐵尖峰時段曝

下班後人潮湧現！台鐵尖峰時段曝

關鍵字：

高鐵高鐵線上旅展高鐵優惠

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／海軍官校新生收假未歸！住家墜12樓亡　母崩潰哭

夫妻月收7萬！細數支出「每天都大吵」快離婚　

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

Grace和好1年後認「對阿翔失望」！痛訴他只想炒飯

屁孩起步撞10車　聽賠償臉青了

虎斑貓偷渡高鐵「被車長請下車」

巴西辣模離奇失蹤！再現身變「赤腳裸體」

偷吃台北人妻12次被抓姦！軍人冒雨3樓跳窗

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

楊丞琳、李榮浩分開200天！強忍「我會好好的」

山西財大爆諾羅病毒集體感染

教召年限擬從退伍8年延長至15年　這年才登出注意了

半夜被鈴聲嚇醒！女主播見床底噁男嚇壞

鬼王司馬中原「6年前中風失憶」！最新憔悴近況曝光

唐綺陽運勢／決定性大事正發生！

更多

最夯影音

更多
女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過
陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面