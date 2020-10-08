下班後人潮湧現！台鐵尖峰時段曝⋯連假「每天擠近70萬人」搭車

▲國慶連假明登場，台北車站在下班後陸續湧現人潮。（圖／記者陳煥丞攝）

記者李宜秦／台北報導

國慶連假明（8）日登場，交通部台鐵局表示，東、西部幹線今日南下長途自強號車票都已賣完，平均每日將湧入68.4萬人次，3天約205.2萬人次。高鐵公司預估3天總量108.1萬人次，收假日27萬人次最多。等於雙鐵連假間將有313.3萬人次搭乘。

台鐵局表示，國慶連假期間售票情形踴躍，東部幹線在台北往花蓮路線，今日下午1點到明日下午3點長途自強號車票已售完；台北往台東路線，今日上午10點到明日晚上6點售完。在台東往台北部分，11日上午6點後賣完；花蓮往台北為11日上午7點到晚上9點賣完。

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西部幹線部分，台北往高雄自今日下午1點至明日下午4點間，長途自強號車票已售完，高雄往台北為11日上午7點後售完。南迴幹線部分，台東往高雄路線11日上午11點後售完，其餘時段與其他路線都仍有零星空位。

▲▼國慶連假期間雙鐵將湧入313萬人搭車。（圖／記者陳煥丞攝）

根據台鐵運量預估，今年國慶連假每日平均運量為68.4萬人次，包括西線61.4萬、東線7萬人次，單日最高運量為收假（11）日，西線65.2萬、東線7.46萬，共75.1萬人次。全線每日運能可較平日增加9％。

高鐵公司表示，預計連假3天運量為108.1萬人次，收假（11）日為27萬人次最多，其中北上達16萬人次。尖峰時段包括今日下午到晚上南下車次、收假日下午到晚上北上車次。共加開108班車，較平時運能增11％，準點率與發車率都是100％。