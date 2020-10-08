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離婚探兒「2年高鐵費近8萬」 男控前妻不分擔怒提告！法官這樣說

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▲▼左營高鐵站（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡姓男子與妻離婚後，每次探望女兒都要搭高鐵來回台中高雄，對此他認為前妻應該要負擔車費。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者徐愷昕／高雄報導

在台中工作的蔡姓男子與妻離婚後，小孩由住高雄的媽媽吳姓女子照料，他每月僅能探望女兒2次。對此，他上法院控訴，每回他為了探望女兒，都要親自搭高鐵南下接人，結束後再搭高鐵把女兒送回高雄市，至今已花上7萬多元高鐵費，但前妻從來沒有接送過，故提告要求吳女返還這筆車費，不過法院判決出爐，認定吳女沒有從中得利，判蔡男敗訴。

蔡男與吳女2017年8月經台中地院和解離婚，雖約定未成年女兒的親權由2人共同任之，但女兒基本上會與媽媽一起住在高雄，爸爸則每月支付3萬3000元撫養費，並有每月2次的探視權。

蔡男法庭上主張，他自己在台中工作，每次要見女兒時都必須自己先從台中搭高鐵至左營接女兒，在台中結束會面後，再陪女兒搭高鐵回高雄，自2017年10月1日起至2019年9 月9日止總計22次，他為此已支付7萬8240元高鐵費。

蔡男表示，當初離婚時明明有講好，相關接送費是2方各自負擔，怎料前妻卻都不願到台中接女兒，使他無論如何都要再搭車陪女兒回高雄市，對此決定提告討回這筆交通費。

高雄簡易庭審理時，吳女回辯是蔡男自行決定這麼做的，她只是配合辦理，接著就拿出過去蔡男傳的簡訊做為證據。法官認為，蔡男自行改變接送方式，吳女只是配合，客觀上顯然沒有太大問題，無不當得利可言，審結判蔡男敗訴，吳女免還錢。

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