陸將北斗衛星用於高鐵軌道精測　作業效率提高20倍以上

▲北斗系統最後一個衛星發射成功。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸北斗三號全球衛星導航系統7月31日正式開通，目前已應用至高鐵建設領域，中鐵第五勘察設計院集團有限公司的工程技術人員表示，北斗慣導小車可以快速精準獲取軌道的三維位置坐標、姿態和軌距，實現軌道多項幾何參數的高效測量，與全站儀精測手段相比，北斗慣導小車的測量效率提高了20倍以上。

據中國鐵路北京局集團有限公司高鐵工務段介紹，京沈高鐵是大陸「八縱八橫」高速鐵路主通道之一，京哈－京港澳通道的重要組成部分，為了提高作業質量和效率，參建單位在朝陽樞紐至順義段施工中採用了先進的數位化搗固手段。

▼大陸積極建設高鐵。（圖／CFP）



搗固是使用搗固車對軌道進行調整、對道砟進行搗固，以便增加軌道平順性和穩定性的作業。搗固車的作業方案需要提前通過測量和計算確定，早期建設和維修鐵路時，技術人員使用軌距尺測量軌道，作業效率低；後期使用全站儀配合軌道測量儀，但一個小時只能測量200米。使用北斗慣導小車後，每個小時可以測量3至5公里，大大提高了作業效率，同時進一步提升了測量精度。

中鐵第五勘察設計院北斗鐵路行業綜合應用示範工程項目技術負責人饒雄表示，北斗慣導小車可以快速精準獲取軌道的三維位置坐標、姿態和軌距，實現軌道多項幾何參數的高效測量，「與全站儀精測手段相比，北斗慣導小車的測量效率提高了20倍以上。」

據介紹，北斗慣導小車可實現鐵路軌道平順性指標毫米級、里程厘米級測量精度，能夠滿足鐵路有砟軌道數字化搗固要求。同時，北斗衛星導航系統的可見衛星數量更多，在複雜場景下的系統抗干擾性能和可靠性更具優勢。