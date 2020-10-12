台中全航客運攔腰撞休旅車　擋風玻璃碎裂4人受傷送醫

▲全航客運與一輛休旅車發生車禍，造成4人受傷送醫。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區12日清晨5時許，一輛休旅車通過閃紅燈號誌時，於中興路二段、現岱路口與全航客運發生碰撞，造成客運上3名乘客有骨折、挫傷等傷勢，而陳姓休旅車駕駛則有手腳挫傷，警消到場處理後，分別將傷者送往醫院治療，幸無生命危險。

台中市霧峰警分局交通分隊長柯文彬表示，12日清晨5時47分許，陳姓男子（26歲）駕駛休旅車沿中興路二段外側車道往大里橋方向行駛，於中興路二段與現岱路口通過閃紅燈號誌時，與通過閃黃燈、由梁姓男子（60歲）駕駛的客運發生車禍，當時客運上共有6名乘客，其中3名乘客因車禍有骨折、挫傷，2名送往霧峰澄清醫院救護，1名自行就醫；陳男左手腳有擦傷，送往大里仁愛醫院治療。雙方駕駛經酒測均無酒精反應。

畫面顯示，休旅車左側遭客運撞擊，車身毀損、安全氣囊也爆開，而客運擋風玻璃碎裂，保險桿受損，不過柯文彬指出，依照規定，通過閃紅燈的駕駛應當禮讓閃黃燈車輛，相關肇事責任還須進一步釐清。

▲休旅車遭客運攔腰撞上，安全氣囊爆開。

·髮絲滑順輕盈

【更多新聞】

失意男爬50公尺高壓電塔 前妻趕往喊話...警消花4小時將人救下

快訊／總站夜市要休市了！負責人現身訴委屈：偷跑接電是為攤商生計

「大家要等我們！」台中總站夜市擬休市 團隊凌晨431字吐心聲