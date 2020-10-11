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失意男爬50公尺高壓電塔　前妻趕往喊話...警消花4小時將人救下

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▲▼ 。（圖／台中市消防局提供）

▲李男酒後疑情緒不穩，爬上50公尺高的高壓電塔。（圖／台中市消防局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市后里區新義里大橋，11日凌晨12時許一名李姓男子酒後疑情緒不穩，爬上約50公尺高的高壓電塔，經民眾發現後報案，消防人員到場後，李男前妻與里長透過消防車上的擴音設備，向李男親情喊話，他終於願意下來，惟李體力不支無法自行爬下塔，遂由消防特搜隊員攀繩救人，最後花4個多小時救下李男，並送醫觀察。

台中市消防局和台中市大甲警分局11日凌晨12時23分許獲報，后里區新義里大橋南岸橋下高壓電塔，李姓男子（45歲）爬到塔頂疑有輕生念頭，即派遣后里、豐南及西屯分隊出動7車20人到場救援。

消防人員到場後發現李男躺在高壓電塔頂，消防隊員再請求救助隊員支援準備氣墊及雲梯車，警方聯繫李男家屬到場，其前妻與里長透過消防車上擴音設備親情喊話後，李表示願意下來，但是體力不支，無法自行下塔。

台電人員趕赴現場完成斷電，並爬上塔頂協助李男穿戴防護裝備往塔下移動，接著走至距離地面約9公尺高的高壓電塔基地平台上，再由特搜隊員接手，交由救護人員檢傷。救護人員指出，李男情緒低落、拒絕溝通，意識清楚，隨後送往潭子慈濟醫院診治。

▲▼ 。（圖／台中市消防局提供）

▲▼ 消防特搜隊員攀繩救人，最後花4個多小時救下李男 。

▲▼ 。（圖／台中市消防局提供）

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