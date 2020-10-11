快訊／總站夜市要休市了！負責人現身訴委屈：偷跑接電是為攤商生計

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市超人氣夜市總站夜市開幕三天爭議不斷，包括未經核准偷跑營運以及私接電源遭台電斷電，但總站夜市自備發電機表明將繼續營運，此舉惹怒台中市政府，經發局長張峯源11日親自率隊到場開出6萬元罰單。夜市負責人葉詹嚴也終於出面受訪，委屈地說「考量經營成本壓力，還有攤販也有生計壓力，所以不得不偷跑，但該罰讓政府罰，接受輔導，如需要休市也沒關係！」

▲總站夜市偷跑遭罰6萬，負責人出面說不排除休市。（圖／記者白珈陽攝）

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葉詹嚴表示，這塊土地4月就開始出租，但受到疫情影響，延後到10月才營運，中間已經支付數百萬成本，原以為10月9日會核准通過，未料來不及，對社會造成影響感到抱歉，坦言「考慮休市，重整把該做的事情做好，不要造成社會的負擔，把總站夜市做起來，也希望市府輔導協助把這個夜市合法化！」

儘管風波連連，但總站夜市11日仍吸引大批人潮，記者到場觀察，人潮多到溢出夜市外圍，許多人根本進不去夜市。經發局長張峯源表示，現在總站夜市的許可證已進入複審階段，預料一個月之內就會發放下來，但這段時間依規業者不可營業，若再偷跑，抓到一次罰一次，每次罰5到10萬元。

▲總站夜市偷跑遭罰6萬，負責人出面坦承偷跑，不排除休市。（圖／記者白珈陽攝）



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