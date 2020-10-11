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載18歲女友霧台公路殺彎失敗　雷殘衝對向撞車...情侶噴飛躺地

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▲屏東縣霧台台24線28公里附近發生車禍，里港警方獲報迅速排除 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣霧台台24線28公里附近發生車禍，里港警方獲報迅速排除 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

黃姓男子10日下午騎機車載陳姓女子到屏東縣霧台旅遊，行經台24線28公里附近時，因彎道轉轉不慎自摔，滑行至對向車道，與下山的陳姓男子駕駛自小客車發生碰撞，造成黃手腳擦挫傷，陳女頭部撞擊受傷，意識清楚，轄區的里港警方獲報將前往處理，連絡救護車將傷者分別送醫，雙方酒測值均為零，詳細肇事原因還待進一步調查。

▲屏東縣霧台台24線28公里附近發生車禍，里港警方獲報迅速排除 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼機車、自小客車擦撞事故現場。

▲屏東縣霧台台24線28公里附近發生車禍，里港警方獲報迅速排除 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局接獲110通報，指10月10日下午14時55分，在台24線28.8公里處發生交通事故，立即趕往現場處理。

經了解為21歲的高雄市黃姓男子騎乘機車附載乘客18歲的陳姓女子，沿台24線往霧台方向行駛，行經事故地點因彎道轉彎不慎自摔後，滑行至對向車道，與對向下山陳姓男子（34歲，台北市人）所駕駛自小客車發生碰撞，機車車頭受手損嚴重，黃姓騎士手腳擦挫傷、陳姓女乘客頭部撞擊受傷，意識清楚，兩人分別送醫治療，雙方酒測值皆為零，詳細事故責任歸屬，警方依法調查中。

里港警分局呼籲，省道台24線山區多蜿蜒路段，用路人行車應減速慢行，遵守相關道安規則，以維護自身及其他來往人車交通安全。

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