「大家要等我們！」台中總站夜市擬休市　團隊凌晨431字吐心聲

記者黃翊婷／綜合報導

台中市總站夜市開幕3天就爆出違法經營，遭台中市政府經濟發展局開罰6萬元。對此，總站夜市營運團隊12日凌晨1時許透過臉書PO文向粉絲喊話，面對交通阻塞、環境、動線、安全等問題，他們都會虛心接受並檢討，「大家要等我們，好嗎？」

▲總站夜市人氣超夯。（圖／記者白珈陽攝，下同）

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由於總站夜市未經核准偷跑營運，還私接電源遭台電斷電，卻仍自備發電機繼續經營，因此怒台中市政府，經發局長張峯源11日親自率隊到場開罰6萬元。夜市負責人葉詹嚴在媒體面前強調，之所以偷跑是考量到經營成本壓力，還有攤販的生計壓力，但該罰的還是要罰，也願意接受輔導。

葉詹嚴說，這塊土地4月就開始出租，但受到疫情影響，延後到10月才營運，中間已經支付數百萬成本，原以為10月9日會核准通過，未料來不及，對社會造成影響感到抱歉，「考慮休市，重整把該做的事情做好，不要造成社會的負擔，把總站夜市做起來，也希望市府輔導協助把這個夜市合法化！」

▼▲總站夜市3天連假吸引眾多人潮。

接著，營運團隊12日凌晨在臉書PO出一篇431字的文章，開頭就先向粉絲道歉並表示，連假開幕3天人潮多到像在跨年，也因此創下空前紀錄，對於嚴重的交通阻塞、環境、動線、安全等問題，團隊收到許多建議、心聲以及意見，甚至是怒氣和反彈，「我們都（會）虛心檢討與接受，真的非常的抱歉。」

而針對發照與電力爭議，營運團隊坦言，負責人已經在媒體採訪中一一說明了，也很感謝經發局局長親自到場溝通協調，接下來會配合經發局輔導進行改善，「做錯的事，我們都會面對」，後續會用最大的誠意和努力去解決每個問題，「再次謝謝每一位朋友的建議，還有加油打氣，每一個鼓勵都會成為更大的動力，大家要等我們，好嗎？」

▼營運團隊臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／總站夜市）