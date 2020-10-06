宮廟氣爆燒死2老1少　幽靈瓦斯桶釀禍「沒人須負責」

▲台北前年發生瓦斯氣爆3死大火，卻因找不到瓦斯桶的使用者而無人需負刑責。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市前年發生一起宮廟疑似瓦斯外洩氣爆火災，樓下分租雅房內2名年長者、1名13歲少年因逃生不及當場慘死，江姓女宮主及房東被控涉嫌過失致死等罪，但台北地檢署仔細比對現場共9個瓦斯桶被發現的位置、瓦斯行員工等證人證詞，無法確認漏氣的瓦斯桶到底是誰在使用，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴江姓女宮主與房東。

台北市大安區和平東路三段1個緊鄰大水溝的鐵皮屋，3樓是宮廟，1、2樓是分租雅房，在2018年6月13日上午8點左右，突然傳出巨大爆炸聲後迅速延燒，消防局獲報到場撲救火勢後，在火場殘骸中，陸續找到76歲羅姓男房客，以及借宿在其他房內的64歲陳姓婦人、陳婦的13歲孫子遺體。

▲火災發生在台北市和平東路3段緊靠大水溝的1棟鐵皮、磚牆混蓋建物。（圖／資料照）

消防局在火場還發現1個小型瓦斯桶外殼完好，另外8個大型瓦斯桶分別在王姓房東住處找到3個、宮廟廚房找到1個、其他房客室內或室外共3個，只有1個編號4的16公斤瓦斯桶，可能是被炸到樓梯間的，且經測試拆解發現，開關閥成開啟狀態，疑為發生瓦斯洩露，遇電氣火花而產生氣爆燃燒的原因。

死者家屬和逃過一劫的其他房客控告宮廟江姓女宮主、王姓房東，分涉過失致死、殺人未遂等罪。江女大喊無妄之災，辯稱平常只會叫2個16公斤的大型瓦斯桶，分別用於宮廟廚房，以及住在附近的老公熱水器使用，另外再叫小桶的放宮廟點香用；房東也說自己和火災無關。

▲消防局全力搶救，仍挽不回3條生命。（圖／資料照）

檢察官調查現場瓦斯桶外鋼印，編號4瓦斯桶和房東使用的瓦斯行不同，瓦斯行人員證稱，依照規定，每次送幾桶，就要帶回幾個空桶回去，因為宮廟廚房已找到1個瓦斯桶，江女丈夫位於附近的住處也確實還有另1桶，與江女只固定叫送2桶的說詞相符，無法確認有洩漏情形的編號4瓦斯桶，到底原來是誰在使用的，最後以證據不足，無法歸責等理由，處分不起訴江姓女宮主與房東。

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