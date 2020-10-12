　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雞排咬下「蟑螂騷味」噴出！她吐一坨黑團瞬間崩潰　子孫全進嘴了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼雞排吃著吃著突然覺得一口很重的蟑螂騷味，吐出驚見是人生第一次吃到蜚蠊蛋。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲雞排咬下「蟑螂味」噴出，她吐出一看崩潰：「這輩子第一次吃到蜚蠊蛋。」（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

享用美食的時候如果吃到異物，像是蟑螂、米蟲等昆蟲屍體，真的會讓人非常崩潰。一名女網友在臉書「爆怨公社」表示，她日前在三重某炸物店買了一份雞排，沒想到咬下去瞬間卻噴出滿滿「蟑螂騷味」，讓她崩潰立刻吐掉衝去刷牙。其他網友原PO的遭遇後紛紛表示「蟑螂味道超噁心的，光聽就想吐。」

原PO表示，她的運氣真的不太好，經常買到有「蟑螂」的食物，最誇張的是買到一盒便當，吃一半才發現大隻蟑螂腳，「總之吃過幾次，飲料也有過，所以我能辨識的出來蟑螂味」，而她這次在三重某炸物店買的雞排，吃了幾口突然就有很重的蟑螂味，吐出來才發現是蜚蠊（蟑螂）蛋，讓她崩潰秒衝去刷牙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼雞排吃著吃著突然覺得一口很重的蟑螂騷味，吐出驚見是人生第一次吃到蜚蠊蛋。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼雞排吃著吃著突然覺得一口很重的蟑螂騷味，吐出驚見是人生第一次吃到蜚蠊蛋。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO分享，她經常吃到「含有蟑螂」的食物。（圖／翻攝自爆怨公社）

其他網友看了照片後紛紛表示，「蟑螂是你的冤親債主」、「蟑螂專家是你」、「我應該會立刻爆吐，真的太噁心了」、「蟑螂有一種味道，我懂，蟑螂爬過的地方，就是有一種特殊的味道」、「看到都覺得好噁心，不過版主怎麼跟蟑螂這麼有緣」、「食物只要被蟑螂爬過，都有一種很奇妙的味道，我之前也吃到過。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
陸稱破獲數百起台諜案　陸委會晚間回擊了！
夫妻月收7萬！細數支出「每天大吵」快離婚　竟釣出一票苦主
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雞排咬下「蟑螂騷味」噴出！她吐一坨黑團瞬間崩潰　子孫全進嘴了

快訊／太平洋三颱？「準南卡」大雨來襲　夜灌大台北4縣市

車邊左右看！眼鏡男「車底丟兩包」全都錄　1.2萬人怒：孩子會哭

淡水超狂違建出租「一屋塞93房69衛」　強拆大隊上門15天急速鏟平

收假日國道車流疏解　國5北向「高乘載管制」提前於19時結束

快訊／總站夜市要休市了！負責人現身訴委屈：偷跑接電是為攤商生計

快訊／「南卡」颱風將生成！今晚起雨彈開炸3地區　最新路徑出爐

11天280萬人次朝聖！2020台灣設計展畫下句點　賴清德也見證新竹獸威力

牛肉不是第一名！老饕曝「壽喜燒靈魂調料」肉質秒升級：好滑好嫩

安卓容易卡！友人推iPhone「玩遊戲很順暢」…網反駁：一支用三年

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

《新西遊記8》！殷志源變憤怒鳥：乾脆用替身　童話接龍「傑克與..」宋旻浩秒接「黃豆芽！」

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

彰化炕肉飯老闆「健美筋肉猛男」皮Q＋軟嫩適中！家傳4代好味道

蛋蛋哀傷！貓皇麻醉醒來變公公　泛淚惹心疼...奴才秀秀：不哭喔

雞排咬下「蟑螂騷味」噴出！她吐一坨黑團瞬間崩潰　子孫全進嘴了

快訊／太平洋三颱？「準南卡」大雨來襲　夜灌大台北4縣市

車邊左右看！眼鏡男「車底丟兩包」全都錄　1.2萬人怒：孩子會哭

淡水超狂違建出租「一屋塞93房69衛」　強拆大隊上門15天急速鏟平

收假日國道車流疏解　國5北向「高乘載管制」提前於19時結束

快訊／總站夜市要休市了！負責人現身訴委屈：偷跑接電是為攤商生計

快訊／「南卡」颱風將生成！今晚起雨彈開炸3地區　最新路徑出爐

11天280萬人次朝聖！2020台灣設計展畫下句點　賴清德也見證新竹獸威力

牛肉不是第一名！老饕曝「壽喜燒靈魂調料」肉質秒升級：好滑好嫩

安卓容易卡！友人推iPhone「玩遊戲很順暢」…網反駁：一支用三年

李孟居台諜案！王定宇曝「中共定罪絕招」：只要有自白就夠了

披薩買回家冷掉　他掏出謎樣家電「30秒加熱」！老婆驚：聞到香味了

國慶寶寶一年比一年多　鄭文燦：桃園生育率六都第一

雞排咬下「蟑螂騷味」噴出！她吐一坨黑團瞬間崩潰　子孫全進嘴了

台北男象山爬到一半喊停…涼亭突倒地斷氣！疑太激烈「猝死」

賓士屁孩無照酒駕！起步700m連撞10車　警局內嬉鬧…聽賠償臉綠了

偷吃台北人妻12次！旅館貓眼看到綠帽夫…軍人小王轉身跳下3樓

曾敬驊進Gay Bar「感受同志熱情」超開心　激瘦65公斤拍《刻在》

法網／納達爾未失一盤達百勝第13冠　紅土之王未想過追平費爸

迪士尼達菲熊「歡樂魔法瓶」超夢幻！客製化組合出屬於你的吊飾

鬆獅寶寶睏嘎併軌媽幫蓋被 下秒牠「胖腿一踢」萌翻天

生活熱門新聞

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

即／總站夜市要休市了！負責人現身訴委屈

「南卡」颱風將生成！未來路徑曝

系統出包鮮乳打1折　熊貓不認千筆訂單全取消

獨／台中總站夜市備發電機300攤照開

即／準南卡大雨來襲　夜灌大台北

轉A片挨告討拍　夢夢截圖打臉了

淡水違建塞93房69衛　15天速拆光

他「車底丟兩包」全都錄　1.2萬人怒：孩子會哭

爬抹茶山「忘燒紙錢」！押隊學長回頭看臉刷白

全教總：14日將發動全民全面抵制康軒

安卓玩遊戲容易卡！網反駁：一支用三年

潑屎妹自立屎幫幫主　不屑「一日60萬包養」

偏鄉少棒隊「第一次來台中」　孩一暖舉催淚

更多熱門

相關新聞

一頁式廣告推驅蟲清潔劑　農委會：是詐騙

一頁式廣告推驅蟲清潔劑　農委會：是詐騙

又是一頁式廣告詐騙！農委會指出，近日有許多民眾在臉書上，看見有個商品在做廣告，影片中描述只要使用該清潔劑，蟑螂、白蟻等害蟲就不會在家中出現，看完影片後，相信有不少人心動想購買，但一定要注意，購買之前請先睜大眼睛，因為這是典型的一頁式廣告詐騙，且農委會也沒有做任何產品廣告推薦。

全額買「頂樓江景房」！怪男用來囤垃圾

全額買「頂樓江景房」！怪男用來囤垃圾

炸雞沒有產地標示　農委會：衛福部有困難

炸雞沒有產地標示　農委會：衛福部有困難

走廊有蟑螂！她拿殺蟲劑狂噴「老弟隔天起床崩潰」

走廊有蟑螂！她拿殺蟲劑狂噴「老弟隔天起床崩潰」

妹子一路猛盯騎士雞排！　網點出腳踏板藏玄機

妹子一路猛盯騎士雞排！　網點出腳踏板藏玄機

關鍵字：

雞排蟑螂

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

山西財大爆諾羅病毒集體感染

楊丞琳、李榮浩分開200天！強忍「我會好好的」

半夜被鈴聲嚇醒！女主播見床底噁男嚇壞

虎斑貓偷渡高鐵「被車長請下車」

夫妻月收7萬！細數支出「每天都大吵」快離婚　

孫安佐半跪「幫爸爸洗腳」吐內心話！孫鵬含淚

飼主意外亡　牠守神主牌枯等3年

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

又見機車衝國道！短裙妹「裙襬狂甩」

邰智源「賀國慶」被出征！呱吉傻眼怒嗆側翼

即／總站夜市要休市了！負責人現身訴委屈

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

國小女26樓墜落！冷靜放手慘死…驚悚畫面曝

李孟居爆料　陳亞麟深夜緊急回應

更多

最夯影音

更多
女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過
陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面