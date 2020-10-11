▲一頁式廣告推「天然雙重驅蟲」，農委會澄清：無做任何產品廣告。（圖／翻攝行政院農業委員會）



記者許展溢／台北報導

又是一頁式廣告詐騙！農委會指出，近日有許多民眾在臉書上，看見有個商品在做廣告，影片中描述只要使用該清潔劑，蟑螂、白蟻等害蟲就不會在家中出現，看完影片後，相信有不少人心動想購買，但一定要注意，購買之前請先睜大眼睛，因為這是典型的一頁式廣告詐騙，且農委會也沒有做任何產品廣告推薦。

農委會表示，一頁式廣告詐騙的五大特徵，包括一網頁大多會夾雜簡體字或非台灣用語，二常以限時限量、悲情行銷及超低價等方式吸引民眾，三商品未標示出貨地可能涉及境外動植物產品輸入，四公司資訊、地址、電話等聯絡方式不明，和僅在社團、群組私下販售，且商品成分資訊不公開。

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農委會指出，進到這商品的購買頁面後，可以發現符合第二點及第四點特徵，而且廣告裡頭有寫到，該產品是農委會推廣保證，必須嚴正澄清，農委會並無推廣天然雙重驅蟲成分，請民眾不要受騙上當，提醒國人，若往後如果看到類似詐騙，可撥打165防詐騙專線諮詢，跟農產品有關的詐騙諮詢請撥打（049）2341028。跟境外動植物有關的詐騙諮詢請撥打0800-039-131。