　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一頁式廣告推「天然雙重驅蟲」　農委會澄清：無做任何產品廣告

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼一頁式廣告推「天然雙重驅蟲」　農委會澄清：無做任何產品廣告。（圖／翻攝行政院農業委員會）

▲一頁式廣告推「天然雙重驅蟲」，農委會澄清：無做任何產品廣告。（圖／翻攝行政院農業委員會）

記者許展溢／台北報導

又是一頁式廣告詐騙！農委會指出，近日有許多民眾在臉書上，看見有個商品在做廣告，影片中描述只要使用該清潔劑，蟑螂、白蟻等害蟲就不會在家中出現，看完影片後，相信有不少人心動想購買，但一定要注意，購買之前請先睜大眼睛，因為這是典型的一頁式廣告詐騙，且農委會也沒有做任何產品廣告推薦。

農委會表示，一頁式廣告詐騙的五大特徵，包括一網頁大多會夾雜簡體字或非台灣用語，二常以限時限量、悲情行銷及超低價等方式吸引民眾，三商品未標示出貨地可能涉及境外動植物產品輸入，四公司資訊、地址、電話等聯絡方式不明，和僅在社團、群組私下販售，且商品成分資訊不公開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農委會指出，進到這商品的購買頁面後，可以發現符合第二點及第四點特徵，而且廣告裡頭有寫到，該產品是農委會推廣保證，必須嚴正澄清，農委會並無推廣天然雙重驅蟲成分，請民眾不要受騙上當，提醒國人，若往後如果看到類似詐騙，可撥打165防詐騙專線諮詢，跟農產品有關的詐騙諮詢請撥打（049）2341028。跟境外動植物有關的詐騙諮詢請撥打0800-039-131。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
邰智源賀雙十「台灣自由民主萬歲」　蔡英文29字親回覆萬人朝聖
快訊／國慶連假共機全勤擾台！20分鐘內來兩次連6天報到
京華城4個月2死「B2挖出乾屍」！命理師曝恐怖原因
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大媽「請講國語，台語很土」　她當場回擊！曝兒時心痛記憶

快上路！國慶收假日國5北向車多　下午「9地雷路段」要開始塞了

國慶收假日海象不佳　基隆-馬祖、布袋-馬公等19航次停航

台菜名店送上「喪宴菜」　美食作家嘆：文化傳承的消逝！

一頁式廣告推「天然雙重驅蟲」　農委會澄清：無做任何產品廣告

衝墾丁只要176元！台灣好行電子票證連假半價　45條優惠路線一覽

心理壓力會造成生理疼痛！　中研院發現纖維肌痛症致病機轉

9點就湧北返車潮！國5收假日恐「連塞10小時」　9大路段車多壅塞

蓮花颱風誕生！另2颱恐接力生成　晚起變天「連4天防大雨」地區曝

還原奶揭祕！「真假鮮奶」成本差數倍、價格差不多　買了變冤大頭

耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤

陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

Ella.鄭元暢狂回憶《薔薇之戀》　忘了角色名...大喊：快40歲不能忘東西嗎

女生這樣做讓男生超心動！ 懂裝可愛+穿真理褲是必須的？

反劫持演練帥炸、北一女儀隊表演　蔡英文國慶演說提「台灣」35次

饒河夜市「地瓜父子」真相起底！ 媽怒：沒收捐款輪椅也不是爸的

楊超越很會Freestyle「被封為說唱歌手」　Battle 187cm劉宇寧：腿長像踩高蹺！

大媽「請講國語，台語很土」　她當場回擊！曝兒時心痛記憶

快上路！國慶收假日國5北向車多　下午「9地雷路段」要開始塞了

國慶收假日海象不佳　基隆-馬祖、布袋-馬公等19航次停航

台菜名店送上「喪宴菜」　美食作家嘆：文化傳承的消逝！

一頁式廣告推「天然雙重驅蟲」　農委會澄清：無做任何產品廣告

衝墾丁只要176元！台灣好行電子票證連假半價　45條優惠路線一覽

心理壓力會造成生理疼痛！　中研院發現纖維肌痛症致病機轉

9點就湧北返車潮！國5收假日恐「連塞10小時」　9大路段車多壅塞

蓮花颱風誕生！另2颱恐接力生成　晚起變天「連4天防大雨」地區曝

還原奶揭祕！「真假鮮奶」成本差數倍、價格差不多　買了變冤大頭

2019平均所得逾66萬元　45至54歲者賺最多、逾85萬元

蓬佩奧：中國6萬重兵現身印北邊界！　軍事對峙未見降溫

一倒就噴3萬！他Gogoro被撞倒「挨轟敲詐維修費」　網秒懂：變孝子

大媽「請講國語，台語很土」　她當場回擊！曝兒時心痛記憶

「神秘兩小時」喝自來水　湖北20多人上吐下瀉...有人昏迷10天未醒

台南國慶焰火華麗結束　環保英雄迅速恢復市容面貌清理150噸以上垃圾

休旅大軍還不夠　賓士打算另闢「SUL跨界轎車」新戰場？

快上路！國慶收假日國5北向車多　下午「9地雷路段」要開始塞了

交屋才知隔壁是機房！每天「不定時巨響20秒」　1關鍵害他只能認賠

網紅1G親試不穿內褲1個月　專家：「妹妹」感染風險高

景安露鳥俠對女店員「升旗」　手從背滑到屁股拿到Line就閃人

生活熱門新聞

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

400無人機排出6字　萬人激動哭了

京華城4月2死　命理師曝恐怖原因

蓮花颱風誕生！另2颱恐接力生成　晚起變天防大雨地區曝

系統出包鮮乳打1折　熊貓不認千筆訂單全取消

40萬人湧安平　散場車潮塞數公里

快訊／開幕第2天網罵爆！台中「總站夜市」大停電

屏東滿盤生魚片只要300元...網笑：北部人哭了

教練被學生打槍　殺人裝殉情手心露餡

潑屎妹自立屎幫幫主　不屑「一日60萬包養」

康軒董座霸凌吹哨人　大同大學取消頒授名譽博士

還原奶揭祕！真假鮮奶成本竟差數倍

台中「總站夜市」大停電　台電回應了

政府認證「萊豬可以吃」！名醫氣炸

更多熱門

相關新聞

「石虎米」成國慶禮盒曝石虎與農民關係

「石虎米」成國慶禮盒曝石虎與農民關係

石虎路殺頻傳，今年迄今路已有12隻，林務局更指出，根據學者模擬分析，在不進行改善作為的情況下，「石虎在未來100年滅絕的機率是......94.7%」，引發許多國人關注。特別的是，今年國慶禮盒內容之一為「石虎米」，農委會表示，這是採用友善石虎方式耕作，希望藉此讓農民與石虎和平共處。

網購吸塵器！台中男竟收「吹風機」

網購吸塵器！台中男竟收「吹風機」

壽險業者：一期水稻理賠金估計高達8800萬以上

壽險業者：一期水稻理賠金估計高達8800萬以上

藍委舉牌喊下台！陳吉仲看到這3人手酸了

藍委舉牌喊下台！陳吉仲看到這3人手酸了

百億基金被質疑出口傾銷　陳吉仲怒拍桌

百億基金被質疑出口傾銷　陳吉仲怒拍桌

關鍵字：

農委會一頁式廣告清潔劑蟑螂白蟻害蟲一頁式廣告詐騙

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

路上驚見4輪Gogoro！他看傻：特斯拉？

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

24歲人妻「家中接客」！公公一旁把風

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

小馬1個月減8kg「鮪魚肚變8塊肌」！秘訣公開

400無人機排出6字　萬人激動哭了

SWAG愛情片外流　吳夢夢硬起來告了

9人家中聚餐7死、2命危　竟是吃了冷凍一年的「酸湯子」

Bossini千金韓國整形　口鼻噴血亡

韓女團被騙拍「丁字褲照」曝內幕

路上看到機車煞車燈恆亮　網批恐藏危機

睡衣太兇！她穿這件開門男友秒和好

大媽硬騎重機！　刮傷「2萬多安全帽」馬上閃人

「貴賓狗」瞇眼睡蝦子堆　網驚呆

金高銀也剪了狗啃瀏海！　網讚：駕馭力100分

更多

最夯影音

更多
耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤

耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤
陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面