醫師怒譙開放美豬「何不吃蟑螂」　陳時中：請用科學角度

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府宣布明年1月1日開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉進口，引發食安疑慮。毒物科醫師、家安診所院長江守中醫師日前不滿表示，如果蔡政府覺得含有萊克多巴胺的美豬，因為吃不死人所以可以吃，「何不提倡吃蟑螂、牛糞？反正也不會死」。對此，陳時中12日在立法院受訪表示，「這樣的講法就有點嚴重了！」

▲衛福部長陳時中 。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡英文政府8月底用「一張行政命令逼全民吃萊豬」，衛福部及農委會輪番為萊豬安全性掛保證，甚至指出沒有人因安全容許量的萊劑中毒。財團法人台灣法學基金會10日舉辦「食品的安與不安—萊克多巴胺（瘦肉精）的昨非今是」研討會，江守中對於蔡英文政府強硬開放美豬，相當不認同。

江守中表示，如果蔡政府覺得含有萊克多巴胺的美豬，因為吃不死人所以可以吃，那還有很多都東西也吃不死人，「何不提倡吃蟑螂、牛糞？反正也不會死」。前衛生署長楊志良也表示，萊克多巴胺的人體實驗失敗，就是因為有很大的副作用，也酸蔡政府「票多不能代表真理」。

陳時中12日在立法院受訪表示，「這樣的講法就有點嚴重了，我們沒有用...這個吃了會死，是在這樣的安全容許量之下是安全的，是科學證據，應該用科學角度談論這個事情。」