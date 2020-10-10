北市嗡嗡包首採「線上預約制」　狂粉堅持「凌晨12點到場」搶第一

記者袁茵／台北報導

自台北市長柯文哲上任至今，每年國慶日都會發免費限量的「嗡嗡包」，吸引眾多民眾徹夜排隊；今年首次改採「線上登記」制度，限量3450份，敬老的450份在開放5分鐘內就預約額滿，而3000份則在30分鐘內被搶光。台北市10日湧入大批民眾前來向柯文哲領嗡嗡包，其中第一位拿到嗡嗡包的民眾，仍堅持在10日凌晨0時就到場排隊搶頭香。

▲鄭姓民眾於10日0時抵達台北市政府附近，成為第一個拿到第6代嗡嗡包的民眾。（圖／記者袁茵攝）

台北市政府今年推出第6代嗡嗡包，共有3450份，特別規劃敬老名額450份可於10月7日18時優先登記，一般民眾則自10月8日10時起開放登記。民政局表示，敬老名額於開放5分鐘後就登記額滿，一般民眾部分則在30分鐘內搶光，且過程中網頁還會有卡住等情況，這些嗡嗡包會在10日讓民眾到市民廣場領取，由柯文哲負責發放。

▲柯文哲發嗡嗡包。（圖／記者張榮恩攝，下同）

面對此次嗡嗡包採取網路預訂制，不少民眾覺得比較方便，柯文哲提到，今年有疫情的關係，不敢讓民眾聚集，所以用網路分散人群，且E化也是台北市府的政策方向，所以會盡量朝向E化、無現金交易的方向去施政。

但儘管今年嗡嗡包採線上預約制度，仍有部分民眾不曉得，一大早就跑來市民廣場排隊。對此，柯文哲表示，還是有一些人不知道，但慢慢大家習慣就好。至於未來會不會都採線上登記？柯文哲僅說，以前排停車場月票，大家也是去拿躺椅躺2天，今年因為疫情關係改成線上登記抽籤，坦白講免費的上網登記就有，其實很多人去搶。

值得一提的是，第一個領到嗡嗡包的民眾，是一名住在北市木柵地區的鄭先生，他表示因為公車首班車為6時，擔心時間來不及，所以凌晨0時就先搭捷運到市政府附近等候，早上才走過來領取嗡嗡包，這是他拿到的第3個嗡嗡包，設計滿好看的，自己在上網登記時，還等了將近15分鐘才登記成功。

另外，還有孫子陪著阿嬤一同到場領嗡嗡包，坐在輪椅上的鄭林阿嬤表示，這是孫子幫她在網路上登記到的，第一次拿到。而一旁的孫子則說，以前都要凌晨來排隊，現在改用上網登記比較好，不過儘管出動全家搶預約，仍只有奶奶拿到敬老的嗡嗡包，其他家人都落空。

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▼鄭林阿嬤與孫子親自到場拿嗡嗡包。（圖／記者袁茵攝）